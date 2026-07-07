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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مقالات

بلال قنديل يكتب : كنت فاكر

بلال قنديل
بلال قنديل
بلال قنديل

كنت فاكر ان بعض الناس لما تبعد هتختفي من الذاكرة وكانها ما كانتش موجودة في يوم من الايام لكن اكتشفت ان في ناس بتسيب أثر اكبر من وجودها نفسه وان الغياب ساعات بيكشف قيمة الناس اكتر من حضورها وان في وجوه بتفضل عايشة جوانا مهما طال الزمن ومهما بعدت المسافات.

كنت فاكر إن الوقت كفيل انه يمحي كل حاجة لكنه في الحقيقة بيعلمنا ازاي نتعايش مع الذكريات مش ازاي ننساها وكل يوم بيعد بيغير شكل الوجع لكنه ما بيمحيهوش وبيعلمنا ازاي نبص للحياة بعين اكثر نضجا واكثر فهما.

كنت فاكر ان الوعود اللي بنسمعها في لحظات القرب عمرها ما هتتغير لكن الحياة اثبتت ان الكلام سهل وان الاختبار الحقيقي بيبدأ لما الظروف تتبدل ولما المصالح تختلف ولما كل واحد يختار الطريق اللي يناسبه وساعتها بس تعرف مين كان صادق ومين كانت كلماته مجرد لحظة وانتهت.

كنت فاكر ان النجاح بيقاس بالمكانة والفلوس وبعد سنين فهمت ان النجاح الحقيقي هو راحة البال وانك تنام وانت راضي عن نفسك وعن اختياراتك وانك تبص في المراية من غير ما تكسف من تصرف عملته او حق ضيعته او انسان ظلمته.

كنت فاكر ان القوة معناها انك ما تضعفش ابدا لكن اتعلمت ان القوة الحقيقية انك تقوم كل مرة بعد ما تقع وانك تكمل رغم التعب ورغم الخذلان ورغم ان الطريق ساعات يبقى اصعب مما كنت متخيل وان اعظم انتصار ممكن يحققه الانسان هو انتصاره على يأسه.

كنت فاكر ان كل الناس بتشوف الدنيا بنفس الطريقة لكن كل واحد شايل قصة مختلفة وتجربة مختلفة ووجع مختلف عشان كده ما ينفعش نحكم على حد من الظاهر لان كل انسان بيحارب معركة محدش شايفها وكل قلب فيه حكايات ما اتقالتش.

كنت فاكر ان الاعتذار بينقص من قيمة الانسان لكن اكتشفت ان الاعتذار بيرفع قيمة صاحبه وان الشجاعة الحقيقية هي الاعتراف بالغلط وان الكبرياء الزايد بيضيع علاقات كتير كان ممكن تعيش لو لقيت كلمة اسف طالعة من القلب.

كنت فاكر ان السعادة موجودة في الحاجات الكبيرة لكن لقيتها في تفاصيل بسيطة في كلمة طيبة وفي ضحكة صافية وفي دعوة صادقة وفي لحظة رضا وفي انسان بيفرح لفرحك من غير مصلحة ولا انتظار لمقابل.

كنت فاكر ان كل باب بيتقفل يبقى نهاية لكن الايام علمتني ان ربنا لما بيقفل باب بيفتح ابواب تانية يمكن تكون احسن بكتير وان اللي كنا بنتمسك بيه ساعات كان هيكون سبب تعبنا وان الخير دايما فيما اختاره الله حتى لو ما فهمناش الحكمة وقتها.

كنت فاكر ان العمر طويل وان عندنا وقت نقول كل اللي جوانا ونعمل كل اللي بنحلم بيه لكن الحقيقة ان الايام بتجري بسرعة والفرص مش دايما بترجع عشان كده لازم نقدر الناس اللي حوالينا ونقول الكلمة الحلوة قبل فوات الاوان ونعتذر قبل ما يبقى الاعتذار بلا قيمة.

وفي الاخر عرفت ان اغلب الحاجات اللي كنا فاكرينها يقين طلعت مجرد تصورات صنعناها بعقولنا ومع كل يوم بنعيش درس جديد يغير فكرة قديمة ويكشف حقيقة ما كناش شايفينها والحياة بتفضل تعلمنا طول الوقت واحيانا اكبر درس فيها هو اننا نعترف اننا كنا فاكرين وان الانسان مهما كبر ومهما تعلم يفضل كل يوم يكتشف حاجة جديدة تخليه اكثر تواضعا واكثر فهما واكثر ايمانا بان الحياة مليانة دروس لا تنتهي.

الذاكرة الغياب الذكريات

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