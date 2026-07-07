مع اقتراب انطلاق المباريات المرتقبة وارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، يقضي كثير من المشجعين ساعات طويلة أمام شاشات التلفزيون أو في المقاهي لمتابعة فرقهم المفضلة، وسط أجواء مليئة بالحماس والتشجيع.

ويحذر الأطباء من أن الجلوس لفترات طويلة، مع قلة شرب المياه والإفراط في تناول الوجبات السريعة والمشروبات الغازية، قد يزيد من خطر الإصابة بالإجهاد والجفاف واضطرابات الهضم، خاصة مع الطقس الحار والرطب.

قبل صافرة البداية.. 8 نصائح طبية لمشاهدة المباراة دون إرهاق أو جفاف

ويؤكد الأطباء أن الاستمتاع بالمباراة لا يتعارض مع الحفاظ على الصحة، فاتباع بعض الإرشادات البسيطة يساعد على تجنب الإرهاق، ويجعل مشاهدة المباراة أكثر راحة وأمانًا.

لماذا تزداد مخاطر الجفاف أثناء المباريات؟

ويشير خبير التغذية الدكتور عبد الرحمن شمس من خلال تصريحات خاصة ل صدي البلد، إلى أن كثيرًا من الأشخاص ينشغلون بتفاصيل المباراة وينسون شرب الماء لساعات، ومع ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة يفقد الجسم جزءًا من السوائل بشكل مستمر، وهو ما قد يؤدي إلى الشعور بالصداع، والدوخة، والإجهاد، خاصة لدى كبار السن والأطفال ومرضى الأمراض المزمنة.

كما أن تناول المشروبات الغازية أو المشروبات الغنية بالكافيين بكميات كبيرة لا يعوض نقص السوائل بالشكل المطلوب، لذلك يبقى الماء هو الخيار الأفضل.

1- اشرب الماء قبل بداية المباراة

ينصح الأطباء بعدم انتظار الشعور بالعطش، بل شرب كوب أو كوبين من الماء قبل بدء المباراة، ثم الاستمرار في تناول كميات صغيرة على فترات منتظمة طوال المشاهدة، خاصة إذا كانت الأجواء شديدة الحرارة.

2- تجنب الإفراط في المشروبات الغازية

يرتبط تشجيع المباريات لدى البعض بالمشروبات الغازية، لكنها تحتوي غالبًا على نسب مرتفعة من السكر، وقد تزيد الإحساس بالعطش عند الإفراط في تناولها.

كما أن المشروبات التي تحتوي على كميات كبيرة من الكافيين قد تؤثر في النوم إذا كانت المباراة تقام في وقت متأخر.

3- اختر وجبات خفيفة وصحية

بدلًا من تناول البيتزا والبطاطس المقلية والوجبات السريعة بكميات كبيرة، ينصح الخبراء باختيار بدائل أخف مثل:

الفشار قليل الملح والزيت.

الفواكه الطازجة.

الخضروات المقطعة.

المكسرات غير المملحة.

ساندويتشات الدجاج أو الجبن قليلة الدسم.

وتساعد هذه الخيارات على الشعور بالشبع دون إرهاق الجهاز الهضمي.

4- لا تجلس لساعات متواصلة

حتى أثناء متابعة المباراة، يفضل الوقوف والتحرك لبضع دقائق بين الشوطين أو خلال فترات التوقف، لأن الجلوس الطويل قد يسبب تيبس العضلات ويؤثر في الدورة الدموية.

5- تجنب التدخين في الأماكن المغلقة

إذا كنت تشاهد المباراة مع الأصدقاء أو العائلة، فاحرص على تجنب التدخين داخل الأماكن المغلقة، لأن دخان السجائر يؤثر في الجهاز التنفسي، خاصة لدى الأطفال وكبار السن.

6- انتبه لمرضى القلب والضغط

يوصي الأطباء مرضى القلب وارتفاع ضغط الدم بالالتزام بمواعيد الأدوية، وتجنب الانفعال الزائد أثناء المباراة، لأن التوتر الشديد قد يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم أو زيادة معدل ضربات القلب لدى بعض الأشخاص.

7- حافظ على برودة المكان

يساعد تشغيل المروحة أو التكييف، مع تهوية المكان جيدًا، على تقليل الشعور بالإجهاد الناتج عن ارتفاع الحرارة والرطوبة، خاصة إذا تجمع عدد كبير من الأشخاص في مكان واحد.

8- احصل على نوم كافٍ بعد المباراة

إذا انتهت المباراة في وقت متأخر، فمن المهم الحصول على قسط كافٍ من النوم، لأن السهر المتكرر قد يؤثر في التركيز والنشاط خلال اليوم التالي، كما قد يضعف المناعة عند الاستمرار عليه لفترات طويلة.

علامات تستدعي الانتباه

يحذر الأطباء من تجاهل بعض الأعراض التي قد تشير إلى الجفاف أو الإجهاد الحراري، ومنها:

العطش الشديد.

الصداع المستمر.

الدوخة.

جفاف الفم.

سرعة ضربات القلب.

الإرهاق غير المعتاد.

وفي حال استمرار هذه الأعراض أو شدتها، يجب التوقف عن النشاط، وشرب الماء، واللجوء إلى الرعاية الطبية إذا لزم الأمر.

استمتع بالمباراة دون الإضرار بصحتك

يمكن أن تكون مشاهدة المباريات مناسبة ممتعة تجمع الأسرة والأصدقاء، لكن الحفاظ على العادات الصحية يظل أمرًا ضروريًا. فشرب الماء بانتظام، واختيار وجبات خفيفة، وتجنب السهر المتكرر، والحركة بين الحين والآخر، كلها خطوات بسيطة تساعد على تقليل خطر الجفاف والإرهاق، وتضمن الاستمتاع بأجواء المباراة دون التأثير في الصحة.