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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

القبض على موظف بنك تعدى على شخص بالقاهرة

المتهم
المتهم
مصطفى الرماح

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر القائم على التصوير من أحد الأشخاص لقيامه بالتعدى عليه بالسب والضرب والتلويح بإشارة خارجة بيده تتنافى مع الآداب العامة بالقاهرة .

بالفحص تبين أنه بتاريخ 3/ الجارى تبلغ لقسم شرطة الساحل بالقاهرة من (مالك مكتب توريدات عمومية – مقيم بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة) بتضرره من أحد الأشخاص لقيامه بالترجل من سيارة ملاكى والتعدى عليه بالسب والضرب محدثاً إصابته بكدمة بالصدر، لقيامه بالإنحراف تجاه سيارة المشكو فى حقه دون قصد حال سيره بأحد الشوارع بدائرة القسم .


 

أمكن تحديد وضبط السيارة الملاكى "منتهية التراخيص"، وقائدها " الظاهر بمقطع الفيديو" (موظف بأحد البنوك - مقيم بدائرة القسم)، وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلاف .


 

تم التحفظ على السيارة، وإتخاذ الإجراءات القانونية .

الأجهزة الأمنية التواصل الإجتماعى إشارة خارجة

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