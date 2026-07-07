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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

مليار جنيه وحلم تاريخي.. مصر تتحدى ميسي والأرجنتين في ليلة المجد

منتخب مصر
منتخب مصر
أمينة الدسوقي

لا تبدو مواجهة منتخب مصر أمام الأرجنتين في دور الـ16 من كأس العالم 2026 مجرد مباراة لكرة القدم، بل هي ليلة قد تُكتب بأحرف من ذهب في تاريخ “الفراعنة” ففي غضون 90 دقيقة فقط، يقف المنتخب المصري على أعتاب إنجاز رياضي غير مسبوق، ومكاسب مالية تتجاوز مليار جنيه، إذا نجح في إسقاط حامل اللقب بقيادة ليونيل ميسي.

90 دقيقة بين المجد والمليار

المنتخب المصري لم يكتفي بكسر عقدة التأهل إلى الأدوار الإقصائية، بل أصبح يحلم بكتابة فصل جديد من تاريخه عبر بلوغ الدور ربع النهائي لأول مرة، في إنجاز سيضعه بين كبار العالم.

مليار جنيه تنتظر الفراعنة

ضمن الفراعنة بالفعل مكافآت مالية بلغت 17.5 مليون دولار، تشمل 15 مليون دولار نظير التأهل إلى دور الـ16، إضافة إلى 2.5 مليون دولار مخصصة لتغطية تكاليف الإعداد للبطولة.

منتخب مصر

الفوز على الأرجنتين سيغير المشهد بالكامل، إذ سترتفع قيمة الجوائز إلى 21.5 مليون دولار، أي ما يعادل  1.05 مليار جنيه مصري، بزيادة تقارب 200 مليون جنيه، لتصبح المباراة ذات قيمة رياضية واقتصادية استثنائية.

رحلة تاريخية نحو الحلم

ووصل منتخب مصر إلى هذا الدور بعد مشوار استثنائي، بدأ بتخطي دور المجموعات للمرة الأولى في تاريخه، بعدما احتل المركز الثاني في مجموعته برصيد خمس نقاط.

وفي دور الـ32، واصل الفراعنة كتابة التاريخ بعدما أطاحوا بمنتخب أستراليا بركلات الترجيح عقب التعادل 1-1، ليحجزوا مقعدهم بين أفضل 16 منتخباً في العالم لأول مرة.

الحاسوب الخارق يمنح الأفضلية للأرجنتين لكن المفاجآت عنوان المونديال

رغم أن توقعات شبكة "أوبتا" للإحصاءات تمنح الأرجنتين فرصة تبلغ 70.4% للفوز، مقابل 11.7% فقط لمنتخب مصر، فإن النسخة الحالية من كأس العالم أثبتت أن الأرقام ليست دائماً صاحبة الكلمة الأخيرة.

فقد أخطأت التوقعات في العديد من المباريات، بعدما خرجت منتخبات كبرى من البطولة مبكراً، بينما واصلت منتخبات غير مرشحة رحلتها بنجاح، وهو ما يمنح الجماهير المصرية أملاً في كتابة مفاجأة جديدة.

مبارة مصر واستراليا

تاريخ يميل للأرجنتين وفرصة لصناعة إنجاز جديد

ستكون هذه أول مواجهة تجمع مصر والأرجنتين في تاريخ كأس العالم، بينما يعود آخر لقاء بين المنتخبين إلى المباراة الودية التي أقيمت في القاهرة عام 2008، وانتهت بفوز منتخب التانجو بهدفين دون رد، في مباراة غاب عنها ليونيل ميسي بسبب الإصابة.

ويدخل المنتخب الأرجنتيني اللقاء بسجل مميز أمام المنتخبات الأفريقية في كأس العالم، بعدما حقق ثمانية انتصارات متتالية، وهو ما يزيد من صعوبة المهمة، لكنه يمنح الفراعنة فرصة لصناعة إنجاز تاريخي إذا نجحوا في كسر هذه السلسلة.

موعد مباراة مصر والأرجنتين

تتجه أنظار الجماهير المصرية والعربية مساء اليوم الثلاثاء إلى ملعب المباراة، حيث يلتقي منتخب مصر مع نظيره الأرجنتيني وتنطلق المباراة في الساعة السابعة مساءا بتوقيت القاهرة، وسط ترقب جماهيري كبير لمواجهة تجمع بين طموح الفراعنة وخبرة بطل العالم بقيادة ليونيل ميسي.

منتخبي مصر

جوائز كأس العالم سباق لا يتوقف عند الكأس

لا تقتصر أهمية البطولة على المنافسة الرياضية، إذ خصص الاتحاد الدولي لكرة القدم مكافآت مالية ضخمة للمنتخبات المشاركة ويحصل بطل كأس العالم 2026 على 50 مليون دولار، بينما ينال الوصيف 33 مليون دولار، ويحصل صاحب المركز الثالث على 29 مليون دولار، والرابع على 27 مليون دولار.

أما المنتخبات التي تبلغ الدور ربع النهائي فتحصل على 19 مليون دولار لكل منتخب، وهو ما يجعل مواجهة مصر والأرجنتين أكثر من مجرد مباراة، بل معركة من أجل المجد، والتاريخ، وجائزة مالية قد تغير الكثير داخل الكرة المصرية.

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