من دواعي سرورنا اللعب أمامه.. إشادة أرجنتينية بصلاح قبل مواجهة منتخب مصر

أشاد ليونيل سكالوني، المدير الفني لمنتخب الأرجنتين، بالنجم المصري محمد صلاح، قبل المواجهة المرتقبة التي تجمع بين المنتخبين في دور الـ16 من بطولة كأس العالم 2026.

وقال سكالوني خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "صلاح لاعب عظيم، وسيكون من دواعي السرور أن نواجهه. لقد لعبنا أمام لاعبين كبار من قبل، ودائمًا ما نتخذ احتياطات على المستوى الجماعي".

وأضاف: "أعتقد أن منتخب مصر يستحق أن نأخذ احتياطاتنا، لأنه فريق جيد. وبعيدًا عن كون صلاح لاعبًا كبيرًا، فإننا نحلل الفريق ككل، وليس لاعبًا واحدًا فقط".

ويضرب منتخب مصر موعدًا مع نظيره الأرجنتيني في الدور ثمن النهائي من بطولة كأس العالم 2026، المقامة حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، بعدما تأهل الفراعنة عقب الفوز على منتخب أستراليا بنتيجة 4-2 بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل.

ومن المقرر أن تقام مباراة مصر والأرجنتين، اليوم الثلاثاء 7 يوليو، على ملعب أتالانتا، وتنطلق في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، في مواجهة يسعى خلالها المنتخب المصري لمواصلة مشواره التاريخي في البطولة، بينما يطمح المنتخب الأرجنتيني إلى حجز بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي.