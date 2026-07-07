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تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام الأرجنتين في كأس العالم 2026
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام الأرجنتين في كأس العالم 2026

منتخب مصر
منتخب مصر
رباب الهواري

استقر حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، على التشكيل الذي سيخوض به مباراة الأرجنتين، في إطار مباريات بطولة كأس العالم 2026.

ويلتقي منتخب مصر أمام الأرجنتين، مساء اليوم الثلاثاء، في الدور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026.

وكان منتخب مصر قد تأهل إلى الدور الـ16 من كأس العالم بعد تخطي عقبة أستراليا والفوز عليهم بضربات الجزاء بنتيجة 4-2.

وينوي حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، مشاركة محمد صلاح في هجوم الفراعنة أمام الأرجنتين، لكنه قد يعاني من حيرة في الدفع بـ عمر مرموش أو مشاركة هيثم حسن بعد تألقه أمام أستراليا.

كما من المتوقع أن يشهد تشكيل منتخب مصر المتوقع استمرار تواجد كريم حافظ في مركز الظهير الأيسر ضد الأرجنتين، بجانب المفاضلة بين اشراك حمدي فتحي أو رامي ربيعة في قلب الدفاع.

تشكيل مصر المتوقع أمام الأرجنتين في كأس العالم

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

الدفاع: كريم حافظ ومحمد هاني وياسر إبراهيم ومفاضلة بين حمدي فتحي ورامي ربيعة

خط الوسط: مروان عطية ومهند لاشين وإمام عاشور

الهجوم: زيكو ومحمد صلاح ومفاضلة بين هيثم حسن ومرموش

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