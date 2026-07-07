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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

المركبات الكهربائية تستحوذ على ثلث سوق السيارات في بريطانيا خلال يونيو

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
كريم عاطف

واصلت سوق السيارات البريطانية تسجيل أداء قوي خلال شهر يونيو 2026، بعدما أظهرت البيانات الأولية الصادرة عن جمعية مصنعي وتجار السيارات البريطانية (SMMT) ارتفاع تسجيلات السيارات الجديدة بنسبة 11% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، في مؤشر يعكس استمرار تعافي السوق وزيادة الإقبال على شراء السيارات الجديدة.

السيارات الكهربائية

وكشفت البيانات أن السيارات الكهربائية العاملة بالبطاريات حققت حضور لافتا، بعدما استحوذت على نحو 30% من إجمالي مبيعات السيارات الجديدة خلال الشهر، وهو ما يعني أن ما يقرب من سيارة واحدة من كل 3 سيارات تم تسجيلها في المملكة المتحدة كانت كهربائية بالكامل.

ويعكس هذا النمو المتواصل، تسارع وتيرة التحول نحو وسائل النقل منخفضة الانبعاثات، مدعوم بتوسع البنية التحتية لمحطات شحن السيارات الكهربائية، إلى جانب طرح المزيد من الطرازات الجديدة التي تلبي احتياجات مختلف فئات المستهلكين، فضلا عن تشديد معايير الانبعاثات التي تدفع الشركات والمستهلكين إلى الاعتماد على المركبات النظيفة.

السيارات الكهربائية

ويرى مراقبون أن السوق البريطانية أصبحت من بين أسرع الأسواق الأوروبية نمو في قطاع السيارات الكهربائية، في ظل المنافسة المتزايدة بين شركات صناعة السيارات العالمية لإطلاق موديلات جديدة تتمتع بمدى قيادة أطول وتقنيات أكثر تطور، مع تحسين مستويات الكفاءة وخفض تكاليف التشغيل.

كما يأتي هذا الأداء الإيجابي في وقت تواصل فيه الحكومة البريطانية تنفيذ خططها الرامية إلى تسريع التحول إلى المركبات الكهربائية، ضمن استراتيجية تستهدف تقليل الانبعاثات الكربونية ودعم قطاع النقل المستدام خلال السنوات المقبلة.

السيارات الكهربائية

ومن المنتظر أن تصدر جمعية مصنعي وتجار السيارات البريطانية، في وقت لاحق، اليوم، البيانات النهائية الخاصة بمبيعات شهر يونيو، والتي ستتضمن تفاصيل توزيع المبيعات حسب العلامات التجارية وأنواع المحركات، إلى جانب المؤشرات الكاملة لأداء سوق السيارات في المملكة المتحدة خلال النصف الأول من عام 2026.

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