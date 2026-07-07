مونديال 2026.. بلجيكا تتقدم على أمريكا 2-1 في الشوط الأول

فرض منتخب بلجيكا تفوقه خلال أحداث الشوط الأول أمام منتخب أمريكا، بعدما أنهى النصف الأول من المباراة متقدمًا بنتيجة هدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي يجمع المنتخبين فجر اليوم الثلاثاء ضمن منافسات دور الستة عشر من بطولة كأس العالم ٢٠٢٦.

ونجح المنتخب البلجيكي في فرض سيطرته منذ الدقائق الأولى، مستغلًا البداية القوية والضغط الهجومي المتواصل، ليتمكن من الوصول إلى شباك المنتخب الأمريكي مبكرًا، قبل أن يعزز تقدمه بهدف ثانٍ منح الفريق أفضلية واضحة قبل نهاية الشوط الأول.

دي كيتيلاري يقود بلجيكا للتفوق

تألق شارل دي كيتيلاري بشكل لافت خلال الشوط الأول، بعدما سجل هدفي منتخب بلجيكا في الدقيقتين التاسعة والحادية والثلاثين، ليمنح منتخب بلاده أفضلية مهمة في مواجهة قوية يسعى خلالها لحجز بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي.

وجاء الهدف الأول بعد هجمة منظمة أنهاها دي كيتيلاري بتسديدة ناجحة، قبل أن يعود اللاعب نفسه ويضيف الهدف الثاني مستغلًا ارتباك دفاع المنتخب الأمريكي، مؤكدًا حضوره المميز في اللقاء.

تيلمان يقلص الفارق لأمريكا

ولم يستسلم المنتخب الأمريكي بعد التأخر بهدفين، حيث نجح مالك تيلمان في تقليص الفارق بتسجيل الهدف الأول لمنتخب بلاده في الدقيقة الثالثة والثلاثين، ليعيد الأمل لفريقه قبل انطلاق الشوط الثاني.

وحاول المنتخب الأمريكي استغلال الدقائق المتبقية للعودة في النتيجة، إلا أن الدفاع البلجيكي نجح في الحفاظ على تقدمه حتى أطلق الحكم صافرة نهاية الشوط الأول.

تشكيل منتخب بلجيكا

بدأ منتخب بلجيكا المباراة بتشكيل ضم تيبو كورتوا في حراسة المرمى، وأمامه تيموثي كاستاني، ونواه نجوي، وبراندون ميشيل، وماكسيم دي كويبر في خط الدفاع.

وفي خط الوسط شارك أمادو أونانا، ويوري تيليمانس، ودودي لوكيباكيو، ونيكولاس راسكين، ولياندرو تروسارد، بينما قاد شارل دي كيتيلاري خط الهجوم.

وشهدت قائمة البدلاء وجود الثنائي كيفين دي بروين وجيريمي دوكو، في قرار فني لمدرب المنتخب البلجيكي، مع ترقب إمكانية الاستعانة بهما خلال الشوط الثاني لدعم الفريق وحسم بطاقة التأهل إلى الدور المقبل من منافسات كأس العالم.