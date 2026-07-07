الأيقونة الألمانية.. ماذا تقدم بورشه تايكان 4S Black Edition؟

تمثل بورشه تايكان واحدة من أبرز السيارات الكهربائية التي قدمتها العلامة الألمانية، إذ شكلت نقطة تحول في تاريخ الشركة مع دخولها قطاع السيارات الكهربائية عالية الأداء.

وتواصل بورشه تعزيز تواجدها عالميًا بهذا الإصدار، والذي يجمع بين الأداء الرياضي والتكنولوجيا الحديثة، وتتوفر السيارة بعدد من الفئات بينها فئة 4 S Black Edition التي تأتي بمجموعة من التجهيزات.

بورشه تايكان

تصميم بورشه تايكان 4S Black Edition

تنتمي بورشه تايكان 4 S Black Edition إلى فئة سيارات الكوبيه الفاخرة ذات الأربعة أبواب، ويبلغ طول السيارة 4,963 مم، فيما يصل عرضها إلى 1,966 مم، بينما يبلغ ارتفاعها 1,379 مم، وترتكز على قاعدة عجلات بطول 2,900 مم، ويصل وزنها دون ركاب إلى 2,250 كيلوجرامًا، في حين تبلغ سعة صندوق الأمتعة 407 لترات.

منظومة كهربائية بمحركين ونظام دفع كلي

تعتمد بورشه تايكان 4S Black Edition على منظومة تشغيل كهربائية بالكامل تتكون من محركين كهربائيين يعملان معًا عبر نظام دفع كلي AWD، وترتبط المنظومة بناقل حركة أوتوماتيكي ثنائي السرعات، وهي تقنية تعتمدها بورشه لتحقيق توازن بين التسارع القوي والكفاءة عند السرعات المرتفعة، وتبلغ القوة الإجمالية للسيارة 598 حصانًا.



بورشه تايكان

تواصل بورشه تايكان 4S Black Edition تقديم الأداء المعروف عن سيارات العلامة الألمانية، إذ تبلغ سرعتها القصوى 250 كيلومترًا في الساعة، بينما تحتاج إلى 3.7 ثانية فقط للانطلاق من الثبات إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة.



بورشه تايكان

بطارية ومدى بورشه تايكان 4S Black Edition

زودت السيارة ببطارية سعتها 105 كيلوواط ساعة، تتيح قطع مسافة تصل إلى 625 كيلومترًا بالشحنة الواحدة، وتدعم البطارية أكثر من خيار للشحن، حيث يمكن إتمام عملية الشحن الكامل باستخدام الشحن المتردد AC خلال نحو 13 ساعة، كما تدعم الشحن السريع، إذ يمكن رفع مستوى الشحن من 10 إلى 80% خلال 46 دقيقة باستخدام الشحن AC المناسب، بينما تنخفض المدة إلى 18 دقيقة فقط عند استخدام الشحن السريع DC.