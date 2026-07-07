دون إصابات.. السيطرة على حريق مخزن للتوابل والمحاصيل الزراعية في المنيا

تمكنت قوات الحماية المدنية بالمنيا، من السيطرة على حريق اندلع داخل مخزن لتخزين التوابل والمحاصيل بقرية دلجا التابعة لمركز ديرمواس جنوب المحافظة، وذلك بعد جهود مكثفة لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى الأماكن المجاورة.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بنشوب حريق داخل عدد من المخازن بقرية دلجا، وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء وقوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، كما تم فرض كردون أمني بمحيط الحريق.

ونجحت قوات الحماية المدنية، بمساعدة الأهالي، في السيطرة على النيران وإخمادها، قبل امتدادها إلى المنازل والمخازن المجاورة، فيما جرت أعمال التبريد داخل موقع الحريق لمنع تجدد اشتعال النيران مرة أخرى.

وتسببت النيران في تلفيات بمحتويات المخزن من التوابل والمحاصيل، وجارٍ حصر الخسائر النهائية بمعرفة الجهات المختصة، والوقوف، ولم يسفر الحريق عن أية إصابات بشرية، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق