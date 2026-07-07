رغم تدخل ترامب.. بلجيكا تقصي أمريكا وبالجون خارج المونديال برباعية مثيرة

حجز منتخب بلجيكا بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم 2026، بعدما حقق فوزًا كبيرًا على منتخب الولايات المتحدة الأمريكية بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف، في المواجهة التي جمعتهما ضمن منافسات دور الستة عشر من البطولة المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

بداية قوية للمنتخب البلجيكي

دخل المنتخب البلجيكي المباراة بقوة منذ الدقائق الأولى، ونجح في افتتاح التسجيل مبكرًا عن طريق شارل دي كيتيلير في الدقيقة التاسعة، مستغلًا تفوق فريقه في الاستحواذ وصناعة الفرص، ليمنح بلاده أفضلية مبكرة أربكت دفاعات المنتخب الأمريكي.

ورغم البداية القوية لبلجيكا، عاد المنتخب الأمريكي إلى أجواء اللقاء بعدما سجل مالك تيلمان هدف التعادل في الدقيقة الحادية والثلاثين، ليعيد الأمل لأصحاب الأرض في العودة إلى المباراة.

لكن الرد البلجيكي جاء سريعًا، حيث عاد شارل دي كيتيلير ليهز الشباك من جديد في الدقيقة الثالثة والثلاثين، مسجلًا هدفه الشخصي الثاني، لينتهي الشوط الأول بتقدم بلجيكا بهدفين مقابل هدف.

حسم التأهل في الشوط الثاني

واصل المنتخب البلجيكي تفوقه بعد الاستراحة، ونجح في تعزيز تقدمه بالهدف الثالث عن طريق هانز فاناكين في الدقيقة السابعة والخمسين، بعدما استغل هجمة منظمة أنهاها بتسديدة متقنة داخل الشباك.

وفي الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، اختتم المهاجم روميلو لوكاكو مهرجان الأهداف بإحراز الهدف الرابع في الدقيقة الثالثة والتسعين، مؤكدًا تفوق منتخب بلجيكا واستحقاقه التأهل إلى الدور المقبل.

مواجهة مرتقبة أمام إسبانيا

بهذا الانتصار، يواصل المنتخب البلجيكي مشواره في كأس العالم بثقة كبيرة، بعدما أطاح بالمنتخب الأمريكي من دور الستة عشر بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف.

ويضرب منتخب بلجيكا موعدًا قويًا في الدور ربع النهائي مع منتخب إسبانيا، في مواجهة مرتقبة بين اثنين من أبرز المنتخبات المرشحة للمنافسة على اللقب، وسط ترقب جماهيري كبير لمعرفة هوية المتأهل إلى الدور نصف النهائي.

ترامب وبالجون

دافع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن مهاجم منتخب الولايات المتحدة فولارين بالوجون، بعد الجدل المثار حول البطاقة الحمراء التي حصل عليها في كأس العالم 2026.

وقال ترامب: "شاهدت اللعبة، وأنا شخص يحب الرياضة. لم تكن مخالفة، ولم تكن حتى احتكاكًا غير قانوني، بل كان مجرد التحام بين رياضيين كبيرين".

وأضاف: "الحكم اتخذ قرارًا لم يصدقه أحد"، مشيرًا إلى أن بالوجون يُعد أحد أبرز لاعبي المنتخب الأمريكي.

وتابع ترامب: "إنه أفضل لاعب لدينا أو أحد أفضل لاعبينا، ثم منحه الحكم بطاقة حمراء. لم أكن أعرف ماذا يعني ذلك".