وصفته بالقبيح والمتوحش.. حكومة باراجواي ترفض عنصرية برلمانية ضد مبابي

أعلنت حكومة باراجواي رفضها واستنكارها الشديدين للتصريحات التي أدلت بها النائبة البرلمانية سيليست أماريلا والتي تضمنت إساءات عنصرية بحق قائد المنتخب الفرنسي لكرة القدم كيليان مبابي.



وقالت الحكومة في بيان نشرته عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس": "تستنكر حكومة باراجواي وترفض بشدة التصريحات التي أدلت بها النائبة سيليست أماريلا والموجهة إلى قائد المنتخب الفرنسي كيليان مبابي، باعتبارها تتعارض مع القيم والمبادئ التي تدعو إلى التعايش السلمي واحترام كرامة الإنسان، وهي القيم التي تتبناها بلادنا".

وأضاف البيان: "باراجواي جمهورية ديمقراطية تقوم على مبدأ الفصل بين السلطات واستقلالها، وفي هذا السياق، فإن تصريحات النائبة المذكورة لا تمثل سوى ممارسة لمسؤوليتها الفردية بصفتها عضوا في السلطة التشريعية، ولا تعكس بأي شكل من الأشكال موقف حكومة البلاد أو الشعب".

وكان مبابي، المشارك فيبطولة كأس العالم المقامة حاليا، قد تعرض لإساءة عنصرية عبر الإنترنت من قبل النائبة الباراغوايانية.

و من جانبها، كتبت المشرعة سيليست أماريا "رسالة عنصرية طويلة مليئة بالألفاظ النابية" بحسب ما نقلته رويترز، حيث وصفت مبابي بأنه "كاميروني خاضع للاستعمار، يحاول يائسا أن يظهر نفسه على أنه فرنسي"، و"متوحش" أمي. وأضافت أن لاعبي باراجواي كان ينبغي عليهم صفعه بعد المباراة.

و من جانبه، رد مهاجم المنتخب الفرنسي ببيان شديد اللهجة، كتب فيه "السيدة سيليست أماريا، أنت امرأة بغيضة ولا تستحقين منصبك. أنت لا تمثلين باراجواي، ذلك البلد الذي أظهر شغفا وشرفا طوال البطولة".