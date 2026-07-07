سليمان وهدان: المجالس المحلية تشرف على جودة الخدمات المقدمة للمواطن

أكد سليمان وهدان أمين الشؤون البرلمانية بحزب الجبهة الوطنية، أن المجالس المحلية تختص بالإشراف على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في القرى والمراكز والمدن.

وقال سليمان وهدان، في حواره ببرنامج «كلمة أخيرة» المذاع على قناة «ON»: «المجالس المحلية إحدى المدارس السياسية التي أنتجت سياسيين أصبحوا قيادات في العمل العام وفي مجلس النواب».

وأضاف سليمان وهدان: «لا يجب اختزال قانون المحليات في انتخابات المجالس المحلية».

وأشار سليمان وهدان إلى أن «مجلس النواب به 4 مشروعات قوانين مقدمة ترتبط بالمحليات».

واختتم سليمان وهدان: «نحتاج إلى خطة اقتصادية وتنموية واجتماعية في كل قرية ومركز»، مضيفًا: «الإدارة المحلية تسعى إلى تحقيق العدالة في توزيع الخدمات بين الحضر والريف».