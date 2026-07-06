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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

اجتماع لنائب محافظ أسوان لمتابعة أداء الوحدات المحلية لدفع معدلات الإنجاز

جهود متنوعة
جهود متنوعة
محمد عبد الفتاح

من أجل تنفيذ توجيهات المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان للإرتقاء بمنظومة العمل داخل الوحدات المحلية ، وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسى بما ينعكس على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين .

تواصل المحافظة سلسلة الإجتماعات التنظيمية لتنفيذ منظومة المتابعة الميدانية الدورية للمسئولين ، مع توفير كافة أوجه الدعم اللازمة لضمان تحقيق المستهدفات ورفع معدلات الإنجاز بمختلف القطاعات .

تقارير دورية لتقييم الأداء الميدانى

أكد محافظ أسوان أنه يتم إعداد تقارير دورية لقياس جهود القيادات التنفيذية بالوحدات المحلية، حيث تمثل المتابعة الميدانية أحد أهم مؤشرات تقييم الأداء، بما يسهم فى الوقوف على معدلات التنفيذ، ومعالجة أى معوقات، وتحقيق أعلى درجات الكفاءة داخل الجهاز الإدارى بالمراكز والمدن .

إجتماع لمتابعة ملفات العمل المختلفة

وفى هذا الإطار، كلف المهندس عمرو لاشين نائبه السيد أسامة رزق داود بعقد إجتماع موسع مع مسئولى الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، بحضور العميد أحمد صلاح الدين رئيس المدينة، ونواب رئيس المدينة، ومسئولى إدارات الأملاك، والمتغيرات المكانية، والإدارة الهندسية، والمركز التكنولوجى، والمشرف على إدارة الأملاك بالمحافظة المهندس جورج سامح ، وذلك لمتابعة سير العمل ودفع معدلات الأداء فى مختلف الملفات التنفيذية .

إستعراض نسب الإنجاز وتسريع الإجراءات

وشهد الإجتماع إستعراض موقف العمل بملفات تقنين أراضى الدولة ، والتأكيد على سرعة إنهاء الملفات المتبقية على قانون 144 لسنة 2017 ، مع نقل الإجراءات للقانون الجديد 168 لسنة 2025 ، فضلاً عن سرعة الإنتهاء من المعاينات الخاصة بمختلف الطلبات على القانون الجديد ، وعدم التأخير للإسراع بإنهاء إجراءات دورة التقنين قبل الموعد المحدد لغلق باب تلقى الطلبات فى 18 يوليو الجارى .

كما تم التشديد على تحفيز المواطنين للتصالح فى مخالفات البناء ، وإستثمار الفرصة المتاحة حتى شهر نوفمبر القادم ، مع سرعة إتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن المتغيرات المكانية ، وآليات الإسراع فيها ، فضلاً عن تعزيز التنسيق والتكامل بين الإدارات المختلفة بما يحقق سرعة الإنجاز ورفع كفاءة الأداء المؤسسى .

تكثيف جهود إزالة التعديات

وتم خلال الإجتماع أيضاً التشديد على ضرورة تكثيف الجهود لتنفيذ مستهدفات المرحلة الثالثة من الموجة الـ 29 لإزالة التعديات ، مع إستعراض ما تحقق خلال المرحلتين الأولى والثانية، ووضع خطة عمل عاجلة للإسراع بمعدلات التنفيذ ، على أن يتم عرض نتائجها خلال أسبوع، بهدف الحفاظ على أراضى أملاك الدولة، سواء الزراعية أو أراضى البناء، والتعامل بكل حسم مع أى تعديات أو مخالفات ، وإتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين .

توجيهات بسرعة الإنجاز والإستجابة للمواطنين

وفى ختام الإجتماع، نقل نائب المحافظ توجيهات المهندس عمرو لاشين بضرورة الدفع بمعدلات الإنجاز فى جميع ملفات العمل، والتعامل الفورى مع أى تحديات قد تعوق التنفيذ، مع تكثيف المتابعة الميدانية، وتعزيز الإستجابة السريعة لمطالب المواطنين، بما يحقق الارتقاء بالأداء الإدارى والخدمى داخل مركز ومدينة أسوان .

تواصل محافظة أسوان تنفيذ خطة متكاملة لمتابعة وتقييم أداء الوحدات المحلية من خلال المتابعة الميدانية المستمرة ، وتعزيز التنسيق بين مختلف الإدارات ، ودفع معدلات الإنجاز فى الملفات الحيوية بما يسهم فى تطوير مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ، وتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة ، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية ، وفى إطار رؤية مصر 2030 ورؤية أسوان 2040 نحو جهاز إدارى أكثر كفاءة وقدرة على تلبية إحتياجات المواطنين.

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