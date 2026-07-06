محافظ الأقصر يشهد حفل تكريم المستشار العسكري للمحافظة لبلوغه سن التقاعد

شهد المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، اليوم الإثنين، حفل تكريم اللواء عمرو مالك المستشار العسكري للمحافظة، وذلك بمناسبة بلوغه السن القانونية وإحالته للتقاعد، تقديراً لجهوده المخلصة وفترة عطائه المتميزة داخل المحافظة.

حضر الحفل اللواء محمد الصاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، والعديد من القيادات الأمنية والعسكرية ، ورؤساء المراكز والمدن ووكلاء الوزارات.

وأعرب محافظ الأقصر خلال كلمته التي ألقاها في حفل التكريم الذي أقيم بمقر ديوان عام المحافظة ، عن خالص شكره وتقديره للواء عمرو مالك، مؤكداً أنه ترك بصمة بارزة وملموسة طوال فترة توليه المسؤولية بالمحافظة، مشيدا بما قدمه من تفانٍ وإخلاص في العمل، وما اتسم به من خلق رفيع، مشيراً إلى أن هذا الأداء المشرف ليس بجديد على أبناء القوات المسلحة المصرية الذين يضربون دائماً أروع الأمثلة في العطاء وخدمة الوطن تحت أي ظرف وفي أي موقع.

اختتم الحفل ، بتقديم درع المحافظة للمستشار العسكري تكريماً له.