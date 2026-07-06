إنبي: انتقال أقطاي عبد الله إلى الأهلي رسميًا

أعلن نادي إنبي، اليوم، انتقال لاعبه أقطاي عبد الله إلى صفوف النادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وذلك في إطار الشراكة الاستثمارية بين الناديين.

ونشر إنبي عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك" صورة للاعب بقميصي إنبي والأهلي، معلنًا إتمام الصفقة، وموجهًا رسالة تهنئة للاعب بمناسبة انتقاله إلى القلعة الحمراء.

وأكد النادي أن مشاركة أقطاي عبد الله مع الفريق الأول لم تكن مجرد دقائق في الدوري، بل مثلت محطة مهمة في رحلة تطويره واكتساب الخبرات، تمهيدًا للانتقال إلى المرحلة التالية من مسيرته.

وأوضح إنبي أن انتقال اللاعب إلى الأهلي يعكس رؤية النادي في تعظيم العوائد الفنية والاقتصادية، وتحويل اللاعبين إلى قصص نجاح داخل وخارج الملعب.

واختتم النادي بيانه بتمنياته للاعب بالتوفيق في مشواره الجديد مع الأهلي، وتحقيق المزيد من النجاحات خلال الفترة المقبلة.