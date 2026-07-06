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التموبن: حذف 850 ألف مواطن من منظومة الدعم.. ومفاجأة سارة للمستحقين
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

التموبن: حذف 850 ألف مواطن من منظومة الدعم.. ومفاجأة سارة للمستحقين

التموين
التموين
البهى عمرو

تعتبر عملية تنقية بيانات المستفيدين من الدعم التمويني من الإجراءات الأساسية التي تهدف إلى ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، وتعزيز كفاءة منظومة الدعم، وتحقيق العدالة في توزيع الموارد. 

وتستند هذه العملية إلى مراجعة وتحديث البيانات وفقًا للضوابط والمعايير المعتمدة، بما يسهم في الحد من الأخطاء وتحسين جودة قواعد البيانات.

التموين
التموين

أكد أحمد كمال، المتحدث باسم وزارة التموين، أن عملية تنقية بطاقات التموين مستمرة، بهدف ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه واستبعاد غير المستحقين وفقًا لمعايير محددة.

وقال أحمد كمال، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، أن معايير الاستحقاق تعتمد على مؤشرات تشمل الدخل والإنفاق والحيازة والملكية، باعتبارها تعكس القوة الشرائية للمواطن. وأضاف أن من بين الحالات التي قد تؤدي إلى الاستبعاد امتلاك سيارة تتجاوز قيمتها مليون جنيه، أو حيازة زراعية تزيد على 10 أفدنة، أو امتلاك شركات يقترب رأسمالها من مليوني جنيه، إلى جانب إلحاق الأبناء بمدارس دولية أو خاصة وفقًا للضوابط المعتمدة.

مكاتب التموين

تحديث بيانات بطاقة التموين بالموبيل
التموين


وأشار المتحدث باسم وزارة التموين إلى أن باب التظلمات متاح للمواطنين من خلال مكاتب التموين، حيث يتم فحص كل تظلم والرد على صاحبه بشكل مباشر، مؤكدًا أنه في حال ثبوت أحقية المواطن في الحصول على الدعم، تتم إعادة إدراجه ضمن منظومة البطاقات التموينية.

وتابع أنه تم حذف 850 ألف مواطن في شهر يونيو الماضي، ومستمرون في تنقية من أجل وصول الدعم لمن يستحق.

بطاقات التموين
التموين

وأكد محمد شتا، مساعد وزير التموين للتحول الرقمي، أن إيقاف البطاقات التموينية يتم وفق محددات العدالة الاجتماعية التي أقرتها اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية، مشددًا على أن عملية تنقية وتحديث قواعد البيانات تستهدف ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه دون المساس بالأسر الأولى بالرعاية.

تنقية قواعد البيانات لضمان وصول الدعم


وأوضح شتا أن وزارة التموين تعمل على تحديث وتنقية قواعد بيانات المستفيدين من منظومة الدعم، بهدف التأكد من وصول الدعم إلى الفئات المستحقة، مؤكدًا أن الأسر الأكثر احتياجًا لن تتأثر بهذه الإجراءات.

فتح باب التظلمات

 

وأشار إلى أن الوزارة فتحت باب التظلمات منذ 14 يونيو، حيث يمكن للمواطن الذي تم إيقاف بطاقته التموينية تحديث بياناته عبر منصة مصر الرقمية، واستكمال بيانات الدخل والملكية والحيازة، ثم استكمال إجراءات التظلم.

عودة البطاقة بعد قبول التظلم


وأضاف مساعد وزير التموين أن مديريات التموين تتولى فحص جميع التظلمات المقدمة، وفي حال ثبوت أحقية المواطن في الدعم، يتم إعادة البطاقة التموينية للعمل مرة أخرى اعتبارًا من الشهر التالي.

محددات العدالة الاجتماعية

 

وأكد شتا أن محددات العدالة الاجتماعية تشمل عددًا من المؤشرات التي تعكس القدرة الاقتصادية للمواطن، من بينها امتلاك أكثر من سيارة، أو امتلاك سيارات مرتفعة القيمة، أو السكن في الكمبوندات، أو إلحاق الأبناء بمدارس دولية.

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