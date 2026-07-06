حوادث إطلاق نار فى دولتين.. خروج المكسيك من المونديال يشعل جنون الجماهير

وقعت حوادث إطلاق نار بعد خروج منتخب المكسيك من منافسات بطولة كأس العالم 2026 أمام إنجلترا.

كما زادت حدة الغضب الجماهيرى، وتحولت إلى أعمال شغب، وتخللها إطلاق نار سواء فى أمريكا أو المكسيك.

ذكرت تقارير صحفية وقوع إطلاق نار فى ثلاثة مواقع مختلفة بمدينة لوس أنجلوس، ما أسفر عن إصابة أربعة أشخاص، ووفقًا لصحيفة “آس”.

وقع الحادث بالقرب من المكان الذي تجمع فيه حشد من الناس في الشوارع عقب المباراة في دور الـ16 ببطولة كأس العالم بين المكسيك وإنجلترا، وتم نقل المصابين الأربعة إلى المستشفى.

كما شهدت ولاية فيراكروز بالمكسيك، حادث إطلاق نار آخر، فبعد وقت قصير من هزيمة المنتخب المكسيكي أمام إنجلترا، اقتحم مسلحون حانة وأطلقوا النار على روادها، وتم تأكيد إصابة عدد من الأشخاص بجروح خطيرة.

تأهل منتخب إنجلترا إلى ربع نهائي كأس العالم 2026 بعد فوزه المثير على المكسيك بنتيجة 3-2، في المباراة التي جمعتهما على ملعب "أزتيكا"، ضمن منافسات دور الـ16 بالبطولة المقامة حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية وكند