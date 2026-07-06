قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الدفاع الإسرائيلي يكشف عن السبب الرئيس للقضاء على المرشد الإيراني السابق.. ماذا قال؟
كواليس معسكر الفراعنة.. كريم حافظ جاهز والمنتخب يتسلح بركلات الترجيح قبل موقعة الأرجنتين
اجتماع طارئ لغرفة صناعة السينما لبحث تبعات تفعيل قانون حق الأداء العلني في مصر
حوادث إطلاق نار فى دولتين.. خروج المكسيك من المونديال يشعل جنون الجماهير
كارت أحمر مشبوه بـ المونديال.. ترامب يطلب وفيفا يرضخ وإعتراض بلجيكي أوروبي
تجاوز الخطوط الحمراء.. تعليق ناري لـ يويفا على ازمة مهاجم منتخب أمريكا
البرلمان اللبناني: أطالب بتدخل دولي لوقف عمليات تدمير القرى في مدينة بنت جبيل
نموذج إجابة امتحان الكيمياء ثانوية عامة 2026 الرسمي للأسئلة المقالية
الفلبين تترقب وصول إعصار بافي خلال ساعات وتحذر من رياح عاتية وأمطار غزيرة
إصابة شخص في انهيار عقار مكوّن من 4 طوابق بمنطقة بحري بالإسكندرية
بعد الجدل المثار حول إزالة مقابر بعودة سالم.. مذكرات رسمية تكشف مخالفات بناء ورئيس مدينة ديرب نجم يوضح الحقيقة
التموبن: حذف 850 ألف مواطن من منظومة الدعم.. ومفاجأة سارة للمستحقين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

حوادث إطلاق نار فى دولتين.. خروج المكسيك من المونديال يشعل جنون الجماهير

حوادث إطلاق نار بعد خروج منتخب المكسيك من منافسات بطولة كأس العالم
حوادث إطلاق نار بعد خروج منتخب المكسيك من منافسات بطولة كأس العالم
محمد على

وقعت حوادث إطلاق نار بعد خروج منتخب المكسيك من منافسات بطولة كأس العالم 2026 أمام إنجلترا.

كما زادت  حدة الغضب الجماهيرى، وتحولت إلى أعمال شغب، وتخللها إطلاق نار سواء فى أمريكا أو المكسيك.

ذكرت تقارير صحفية وقوع إطلاق نار فى ثلاثة مواقع مختلفة بمدينة لوس أنجلوس، ما أسفر عن إصابة أربعة أشخاص، ووفقًا لصحيفة “آس”.

 وقع الحادث بالقرب من المكان الذي تجمع فيه حشد من الناس في الشوارع عقب المباراة في دور الـ16 ببطولة كأس العالم بين المكسيك وإنجلترا، وتم نقل المصابين الأربعة إلى المستشفى.

كما شهدت ولاية فيراكروز بالمكسيك، حادث إطلاق نار آخر، فبعد وقت قصير من هزيمة المنتخب المكسيكي أمام إنجلترا، اقتحم مسلحون حانة وأطلقوا النار على روادها، وتم تأكيد إصابة عدد من الأشخاص بجروح خطيرة.

تأهل منتخب إنجلترا إلى ربع نهائي كأس العالم 2026 بعد فوزه المثير على المكسيك بنتيجة 3-2، في المباراة التي جمعتهما على ملعب "أزتيكا"، ضمن منافسات دور الـ16 بالبطولة المقامة حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية وكند

أمريكا أو المكسيك منتخب المكسيك كأس العالم 2026 الجماهيرى إطلاق نار المستشفى لوس أنجلوس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البنزين

بعد قرار رئيس الوزراء بشأن تسعير الوقود.. أسعار البنزين والسولار اليوم

نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس

ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس خلال ساعات..عبر هذا الرابط

البرازيل

الاتحاد البرازيلي يصدر بيانا رسميا بعد توديع كأس العالم أمام النرويج

الذهب

بعد التراجع الأخير.. سعر الذهب اليوم الإثنين 6 يوليو 2026

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس ..اضغط هنا

اسعار البنزين اليوم

قبل ماتفوّل.. اعرف أسعار البنزين والسولار اليوم الاثنين 6 يوليو

الدواجن والبيض

كيلو البانيه بكام؟.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبيض اليوم الإثنين

مصطفي شوبير

زوجة الشهيد أحمد المنسي عن مصطفى شوبير: صديق حمزة المحترم

ترشيحاتنا

صورة من موقع العقار

مصرع شخص في انهيار عقار بمنطقة بحري بالإسكندرية

محافظ الغربية

محافظ الغربية يكرم فريق المجمع الطبي بطنطا.. إنجازٍ في سجل التميز الصحي

جانب من الحدث

انطلاق أولى فعاليات مبادرة "خط البداية" بالوادي الجديد

بالصور

حقيقة إزالة مقابر عودة سالم بالشرقية.. 12 جبانة تشعل مواقع التواصل ومذكرات رسمية تكشف التفاصيل

محافظه الشرقية
محافظه الشرقية
محافظه الشرقية

صدمة لعشاقها.. BMW تلغي ميزة هامة في X5 للأبد

مواصفات BMW X5 2026
مواصفات BMW X5 2026
مواصفات BMW X5 2026

جيلي تطلق أول سيارة SUV خارقة بقوة 1113 حصانا.. تتحدى لاند كروزر

جيلي
جيلي
جيلي

فيديو

تايلور سويفت وترافيس كيلسي

زفاف القرن.. تايلور سويفت وترافيس كيلسي يحتفلان وسط إجراءات أمنية غير مسبوقة

لغز بركان يحير العلماء

80 جرامًا من الذهب يوميًا.. لغز بركان يحير العلماء منذ 30 عامًا

اكتشافات أثرية

كنيسة عمرها 1600 عام وعملات ذهبية.. اكتشافات أثرية مبهرة في الوادي الجديد والعلمين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: كيف يعيد "الأوكتاجون" صياغة معادلة الأمن القومي لمصر والشرق الأوسط؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: رجال النار

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: ثقافة الوعي السياسي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مضيق هرمز.. استعراضات عسكرية ومغامرات قادمة

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: الأوكتاجون.. حين تصبح التكنولوجيا ركيزة للأمن القومي في الجمهورية الجديدة

المزيد