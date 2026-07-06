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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

وداع بطعم الأرقام.. المكسيك تحقق أفضل سجل تهديفي في تاريخها

منتخب المكسيك
منتخب المكسيك
منتصر الرفاعي

أسدل المنتخب المكسيكي الستار على مشواره في بطولة كأس العالم 2026 بعدما خسر أمام منتخب إنجلترا بنتيجة 3-2 في المباراة المثيرة التي جمعتهما فجر الاثنين ضمن منافسات دور الـ16.

ورغم توديع البطولة قدم المنتخب المكسيكي مستويات قوية خلال منافسات المونديال ونجح في لفت الأنظار بأداء مميز ومسيرة شهدت أربعة انتصارات متتالية قبل أن تتوقف أمام المنتخب الإنجليزي.

رقم تهديفي غير مسبوق

وشهدت النسخة الحالية من كأس العالم انجازا هجوميا تاريخيا للمنتخب المكسيكي بعدما سجل لاعبوه 10 أهداف، ليحقق الفريق أعلى حصيلة تهديفية له في تاريخ مشاركاته بالمونديال.

وتجاوز المنتخب المكسيكي بذلك رقمه السابق البالغ 8 أهداف، والذي سجله خلال مشاركته في كأس العالم 1998 ليؤكد التطور الكبير الذي ظهر به على المستوى الهجومي في نسخة 2026.

مشوار مميز في البطولة

واستهل المنتخب المكسيكي مشواره بالفوز على جنوب أفريقيا بهدفين دون رد قبل أن يتغلب على كوريا الجنوبية بهدف نظيف ثم حقق انتصارا كبيرًا على التشيك بثلاثية نظيفة في ختام دور المجموعات.

وواصل المنتخب المكسيكي عروضه القوية في الأدوار الإقصائية بعدما أطاح بمنتخب الإكوادور بالفوز عليه بهدفين دون مقابل في دور الـ32، ليحجز مقعده في دور الـ16.

إنجلترا تحسم التأهل

وفي مواجهة قوية أمام المنتخب الإنجليزي، قدمت المكسيك أداءا تنافسيا حتى اللحظات الأخيرة، إلا أن إنجلترا نجحت في حسم اللقاء بنتيجة 3-2 لتتأهل إلى الدور ربع النهائي بينما ودعت المكسيك البطولة بعد مشاركة نالت إشادة كبيرة لما قدمه الفريق من أداء ونتائج مميزة.

منتخب المكسيك منتخب انجلترا المكسيك وانجلترا كأس العالم كأس العالم 2026

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