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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

آخر ظهور لـ الدون.. نجوم يعلقون حذائهم في مونديال 2026

رونالدو ونيمار
رونالدو ونيمار
القسم الرياضي

قبل سنوات قليلة كان هؤلاء النجوم يقودون منتخباتهم في أكبر المحافل الدولية ويصنعون الإنجازات ويكتبون أسماءهم بحروف من ذهب في تاريخ كرة القدم.

لكن مع نهاية مشوار منتخباتهم في كأس العالم 2026 بدأت لحظات الوداع بعدما قرر عدد من أبرز اللاعبين إنهاء مسيرتهم الدولية بينما أكد آخرون أن البطولة كانت المحطة الأخيرة لهم بقميص منتخباتهم.

ولم يكن الوداع سهلًا على الجماهير التي اعتادت مشاهدة هؤلاء النجوم يحملون آمال بلادهم في البطولات الكبرى بعد سنوات طويلة من التألق والعطاء.

ومع إسدال الستار على البطولة طويت صفحة أحد أبرز الأجيال التي تركت بصمة خالدة في كرة القدم الدولية.

نهاية رحلة هداف السامبا التاريخي 

كان البرازيلي نيمار أول أبرز المودعين بعد انتهاء مشوار منتخب بلاده في كأس العالم 2026 حيث أعلن اعتزاله اللعب الدولي عقب خروج البرازيل من دور الـ16 أمام النرويج.

وأنهى نيمار مسيرة امتدت لأكثر من 16 عامًا بقميص السيليساو حيث خاض خلالها 130 مباراة دولية وسجل 80 هدفًا ليصبح الهداف التاريخي لمنتخب البرازيل كما قاد منتخب بلاده لتحقيق ذهبية أولمبياد ريو دي جانيرو 2016 وشارك في العديد من البطولات الكبرى.

وداع قائد الجزائر

وأعلن قائد منتخب الجزائر رياض محرز اعتزاله اللعب الدولي عقب خروج منتخب بلاده من دور الـ32 في كأس العالم 2026 ليضع نهاية لمسيرة حافلة امتدت لأكثر من عقد.

وخاض محرز 119 مباراة دولية وكان أحد أبرز نجوم الجيل الذهبي الذي توج بلقب كأس الأمم الأفريقية 2019 كما حمل شارة قيادة المنتخب وقدم مستويات مميزة جعلته أحد أهم اللاعبين في تاريخ الكرة الجزائرية.

آخر ظهور لـ الدون 

ورغم أن كريستيانو رونالدو لم يعلن اعتزاله اللعب الدولي بشكل رسمي فإنه أكد قبل انطلاق كأس العالم 2026 أن البطولة ستكون الأخيرة له بقميص منتخب البرتغال.

ويعد رونالدو أحد أعظم اللاعبين في تاريخ المنتخبات إذ يحمل الرقم القياسي في عدد الأهداف الدولية كما قاد منتخب البرتغال للتتويج بلقب كأس الأمم الأوروبية 2016 ودوري الأمم الأوروبية ومن المنتظر أن يحسم مستقبله الدولي خلال الفترة المقبلة.

ومع نهاية كأس العالم 2026 لم تقتصر لحظات الوداع على الخروج من البطولة فقط بل شهدت أيضًا نهاية مشوار عدد من أبرز نجوم اللعبة مع منتخباتهم لتبدأ مرحلة جديدة تفتح الباب أمام جيل جديد يسعى إلى كتابة تاريخه على الساحة الدولية.

ساديو ماني

أعلن ساديو ماني نجم منتخب السنغال الإعتزال الدولي رفقة أسود التيرانجا بعد الخروج من بطولة كأس العالم 2026.

وودع منتخب السنغال نهائيات مونديال 2026 بعد تلقيه الهزيمة أمام بلجيكا بثلاثة اهداف مقابل هدفين.

كأس العالم مونديال 2026 رونالدو ساديو ماني نيمار البرازيل رياض محرز

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