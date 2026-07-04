تقارير: بابي ثياو يقترب من الرحيل عن تدريب السنغال.. وحبيب باي المرشح الأبرز لخلافته

بات مستقبل المدرب بابي ثياو مع منتخب السنغال على المحك، بعدما ودع "أسود التيرانجا" منافسات كأس العالم 2026 بخسارة درامية أمام منتخب بلجيكا، في مباراة قلبت موازين التأهل خلال دقائق معدودة.

وكان المنتخب السنغالي في طريقه لحجز بطاقة العبور إلى الدور التالي، بعدما تقدم بهدفين دون رد أمام بلجيكا، قبل أن يعود المنتخب الأوروبي بقوة في الدقائق الأخيرة من الوقت الأصلي، ويسجل هدفين متتاليين ليفرض اللجوء إلى الأشواط الإضافية، التي شهدت إحراز هدف الفوز، لتنتهي مغامرة السنغال في البطولة بصورة صادمة.

رحيل بابي ثياو أصبح وشيكًا

ووفقًا لما ذكرته شبكة "فوت ميركاتو" نقلًا عن موقع "SeneNews"، فإن رحيل بابي ثياو أصبح وشيكًا، في ظل حالة الغضب التي أعقبت الخروج من المونديال، وسط اتجاه داخل الأوساط الكروية السنغالية لبدء مرحلة جديدة بقيادة فنية مختلفة.

وأشار التقرير إلى أن السنغالي حبيب باي، الذي رحل مؤخرًا عن تدريب مارسيليا، يُعد المرشح الأبرز لتولي القيادة الفنية للمنتخب، حيث يرى موقع "SeneNews" أنه يمتلك المقومات اللازمة لقيادة مشروع جديد يعيد المنتخب إلى المنافسة على المستويين القاري والعالمي.

حبيب باي المرشح الأبرز

وحظيت فكرة التعاقد مع حبيب باي بتأييد واسع من جماهير المنتخب السنغالي عبر منصات التواصل الاجتماعي، إذ طالب عدد كبير من المشجعين بضرورة منحه الفرصة لقيادة المنتخب في المرحلة المقبلة.

وكتب أحد المشجعين عبر منصة "إكس": "حبيب باي أصبح بلا عقد، ولدينا الكثير من المواهب التي تحتاج إلى مدرب يساعدها على التطور. لقد حان دورك يا حبيب باي".

فيما علق مشجع آخر: "أعيدوا لنا حبيب باي، إذا كنا نريد أن نحلم ببلوغ ربع نهائي كأس العالم، وأن نواصل فرض هيمنتنا على الكرة الأفريقية".

وفي السياق نفسه، أشار موقع "Afrik-Foot" إلى أن المدرب الفرنسي هيرفي رينارد يُعد أيضًا من بين الأسماء المطروحة بقوة لتولي تدريب منتخب السنغال، في حال حسم الاتحاد السنغالي لكرة القدم قراره بإنهاء حقبة بابي ثياو والبحث عن مدير فني جديد يقود المنتخب خلال المرحلة المقبلة.