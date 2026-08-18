إيقاف الدوري المصري بعد شهر من انطلاقه.. ما السبب؟

تترقب جماهير الكرة المصرية انطلاق منافسات الدوري الممتاز للموسم الجديد 2026-2027، والمقرر أن تبدأ يوم 21 أغسطس الجاري، إلا أن المسابقة لن تستمر طويلًا قبل أن تتوقف مجددًا بسبب ارتباطات منتخب مصر خلال الأجندة الدولية المقبلة.

ومن المنتظر أن يكون 20 سبتمبر المقبل موعدًا مبدئيًا لتوقف منافسات الدوري، من أجل إتاحة الفرصة أمام منتخب مصر للدخول في معسكره المقبل، وذلك استعدادًا لاستكمال مشوار التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الأفريقية 2027.

17 يومًا في حسابات المنتخب

ويأتي التوقف المنتظر بالتزامن مع قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» بمد فترة التوقف الدولي خلال شهري سبتمبر وأكتوبر، لتصل إلى 17 يومًا، بداية من 21 سبتمبر وحتى 6 أكتوبر 2026، وهي مدة أطول من فترات التوقف المعتادة التي كانت تمتد لنحو 9 أيام.

ويستغل الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن هذه الفترة في تجهيز اللاعبين للمباريات المقبلة، خاصة أن الفراعنة يستعدون لخوض مواجهات رسمية في التصفيات القارية، إلى جانب مباراة ودية خلال فترة المعسكر.

عودة الفراعنة بعد المونديال

ويحمل التجمع المقبل أهمية خاصة، باعتباره أول ظهور رسمي لمنتخب مصر عقب مشاركته في كأس العالم 2026، التي شهدت وصول الفراعنة إلى دور الـ16 قبل الخروج أمام الأرجنتين بنتيجة 3-2.

ومن المنتظر أن يبدأ الجهاز الفني مرحلة جديدة من التحضير، مع محاولة الحفاظ على العناصر الأساسية ومنح الفرصة لبعض الوجوه الجديدة، في ظل رغبة المنتخب في بناء فريق قادر على المنافسة خلال الاستحقاقات المقبلة.

الدوري يبدأ سريعًا ثم يتوقف

وتأتي المفارقة في أن أندية الدوري المصري لن تحصل على فترة طويلة من الاستقرار مع انطلاق الموسم الجديد، إذ تبدأ المسابقة في 21 أغسطس، قبل أن تتوقف بعد أسابيع قليلة فقط بسبب ارتباطات المنتخب.

ويضم الموسم الجديد 20 ناديًا، وتقام المسابقة بنظام مرحلتين، على أن تخوض الفرق المرحلة الأولى قبل تقسيمها لاحقًا إلى مجموعات للمنافسة على اللقب أو تفادي الهبوط.

وبذلك، تفرض أجندة منتخب مصر نفسها مبكرًا على حسابات الدوري، لتبدأ الأندية الموسم وسط تحديات تتعلق بضغط المباريات والاستعداد للتوقف الدولي، بينما تتجه الأنظار إلى ما سيقدمه الفراعنة في أول ظهور لهم بعد المونديال.