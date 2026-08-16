قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
جريمة أخلاقية .. ماذا حدث للفتاة العشرينية على يد الخفير المُتصابي بالغربية؟
القصة الكاملة من ليبيا لـ الشوش.. فيديوهات أشعلت غضب زوج بسوهاج وانتهت بمقتل زوجته وشابين
أحمد حسن: الزمالك يطلب مهلة من «صلاح مصدق» لسداد مستحقاته بسبب الأزمة المالية
خريجون بلا تكليف ووحدات بلا أطقم.. تحرك برلماني عاجل لحل أزمة خريجي الفرق الطبية
الزمالك يصدم «بيزيرا» بقرار مُفاجئ .. العودة للقاهرة أولًا قبل حسم مصيره
3 لاعبين يُثيرون الجدل داخل الأهلي .. عرض للرحيل ومفاوضات مستمرة
فى ذكراه .. قصة أغلى مطرب فى زمنه صالح عبد الحي
أرخص علبة حلاوة المولد تبدأ من كام؟.. قائمة الأسعار الكاملة الشعبي والمحال الكبرى
شوبير يكشف كواليس مثيرة في اختبارات الحكام.. رسوب جماعي واعتداء داخل الاختبار
أحمد حسن: الزمالك يرفض رحيل بيزيرا ويتمسك بعودته للقاهرة قبل حسم مستقبله
منع عمالة الأطفال دون السن القانوني.. إجراءات حاسمة بالإسماعيلية لمنع تكرار حادث الدواويس
نقابة الصحفيين تعلن فتح باب التقدم للحج.. 30 ألف جنيه جدية حجز
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تطبيق كل تعديلات فيفا في الدوري المصري.. باستثناء عقوبة تغطية الفم

فيفا
فيفا
يمنى عبد الظاهر

كشف الناقد الرياضي أحمد عبد الباسط عن تفاصيل جديدة بشأن تعليمات لجنة الحكام استعدادًا للموسم الجديد من الدوري المصري، مؤكدًا أن اللجنة ستطبق جميع تعديلات وقوانين الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» التي ظهرت في كأس العالم الأخيرة.

وأوضح عبد الباسط، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن لجنة الحكام قررت تطبيق التعديلات الجديدة خلال مباريات الدوري المصري، باستثناء العقوبة الخاصة بتغطية الفم باليد أثناء الحديث داخل الملعب.

وأشار الناقد الرياضي إلى أن لجنة الحكام أوضحت أن تطبيق عقوبة تغطية الفم باليد يحتاج إلى وجود نص واضح لها في لائحة العقوبات، وهو الأمر الذي يدخل ضمن اختصاص لجنة المسابقات.

وأضاف أن لجنة الحكام أكدت أن لجنة المسابقات لم تضع عقوبة محددة لهذا الأمر في اللائحة، وبالتالي لن يكون من الممكن تطبيق العقوبة خلال مباريات الدوري المصري.

وبذلك، من المنتظر أن تشهد مباريات الموسم الجديد تطبيق تعديلات وقوانين فيفا الأخيرة، مع استثناء عقوبة تغطية الفم باليد أثناء الحديث، لحين وضع بند خاص بها في لائحة العقوبات من جانب لجنة المسابقات.

الناقد الرياضي أحمد عبد الباسط الدوري المصري فيفا لجنة الحكام

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دانا و حسام حسن

بيحاربوا حسام حسن علشان يمشي من المنتخب| «دانا» تكشف المستور في خناقة الساحل: «مش قصة زوجتين خالص»

موعد المولد النبوي الشريف

موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2026

مشغولات ذهبية

أعلى مستوى في 9 أسابيع.. أسعار الذهب الآن في الأسواق

عداد الكهرباء

نصيحة..اشحن كارت عداد الكهرباء من الشركة كل 3 أشهر

الزوج والزوجة

كانوا مسافرين يقضوا شهر العسل .. وفاة عروس بعد أسبوع من جوازها

حادث ارشيفية

بعد استغاثة «انجدوني».. مصرع سيدة وإصابة 6 في حادث تصادم برأس الحكمة بمطروح

محمد صلاح

تعاقدنا مع الأهم .. رئيس بشكتاش يكشف سبب فشل انتقال محمد صلاح ويؤكد: المدرب رفض الصفقة

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 16 أغسطس.. عيار 21 بكام؟

ترشيحاتنا

قداسة البابا لاون

البابا لاون في عيد انتقال العذراء: الحب هو أجمل زينة للإنسان| صور

قداسة البابا لاون

البابا لاون: انتقال العذراء يكشف مصير الإنسان ويدعونا إلى الرجاء

دعم تحديث إدارة الموارد المائية

سويلم يتابع تنفيذ مشروع دعم تحديث إدارة الموارد المائية بقطاع الزراعة في مصر

بالصور

أهلها افتكروها ماتت.. سحر رامي تكشف كواليس احتجازها لمدة سنة في إيران بسبب الثورة| فيديو

سحر رامي مع تقى الجيزاوي
سحر رامي مع تقى الجيزاوي
سحر رامي مع تقى الجيزاوي

هيفاء وهبي تثير الجدل في إطلالة ملفتة وجذابة | شاهد

هيفاء وهبي
هيفاء وهبي
هيفاء وهبي

كيف تتخلص من تساقط الشعر بالأعشاب؟

كيف تتخلص من تساقط الشعر بالاعشاب؟
كيف تتخلص من تساقط الشعر بالاعشاب؟
كيف تتخلص من تساقط الشعر بالاعشاب؟

رنا سماحة تخطف الأنظار بجمالها بإطلالة صيفية

رنا سماحة تخطف الأنظار بجمالها بإطلالة صيفية
رنا سماحة تخطف الأنظار بجمالها بإطلالة صيفية
رنا سماحة تخطف الأنظار بجمالها بإطلالة صيفية

فيديو

سحر رامي مع تقى الجيزاوي

أهلها افتكروها ماتت.. سحر رامي تكشف كواليس احتجازها لمدة سنة في إيران بسبب الثورة| فيديو

سحر رامي مع تقى الجيزاوي

محدش قالى تعالي .. سحر رامي تحسم موقفها من الاعتزال | فيديو

حفل محمد رمضان

تحر..ش واستغاثات.. ماذا حدث بحفل محمد رمضان في الساحل الشمالي؟

زوجة حسام حسن

العميد اغمى عليه.. مشادة بين زوجتي حسام حسن تنتهي بمشهد صادم في الساحل الشمالي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: جراح الروح.. يوسف إدريس

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أشرف العزازي .. روح جديدة بالمجلس الأعلى للثقافة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : صلاح .. انطلاقة جديدة

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب : متى تصبح العزلة ضرورة ؟

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصرية في أوروبا

د. هشام فريد يكتب: اعرف عدوك

المزيد