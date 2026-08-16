تطبيق كل تعديلات فيفا في الدوري المصري.. باستثناء عقوبة تغطية الفم

كشف الناقد الرياضي أحمد عبد الباسط عن تفاصيل جديدة بشأن تعليمات لجنة الحكام استعدادًا للموسم الجديد من الدوري المصري، مؤكدًا أن اللجنة ستطبق جميع تعديلات وقوانين الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» التي ظهرت في كأس العالم الأخيرة.

وأوضح عبد الباسط، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن لجنة الحكام قررت تطبيق التعديلات الجديدة خلال مباريات الدوري المصري، باستثناء العقوبة الخاصة بتغطية الفم باليد أثناء الحديث داخل الملعب.

وأشار الناقد الرياضي إلى أن لجنة الحكام أوضحت أن تطبيق عقوبة تغطية الفم باليد يحتاج إلى وجود نص واضح لها في لائحة العقوبات، وهو الأمر الذي يدخل ضمن اختصاص لجنة المسابقات.

وأضاف أن لجنة الحكام أكدت أن لجنة المسابقات لم تضع عقوبة محددة لهذا الأمر في اللائحة، وبالتالي لن يكون من الممكن تطبيق العقوبة خلال مباريات الدوري المصري.

وبذلك، من المنتظر أن تشهد مباريات الموسم الجديد تطبيق تعديلات وقوانين فيفا الأخيرة، مع استثناء عقوبة تغطية الفم باليد أثناء الحديث، لحين وضع بند خاص بها في لائحة العقوبات من جانب لجنة المسابقات.