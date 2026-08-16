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بيحاربوا حسام حسن علشان يمشي من المنتخب| «دانا» تكشف المستور في خناقة الساحل: «مش قصة زوجتين خالص»
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بيحاربوا حسام حسن علشان يمشي من المنتخب| «دانا» تكشف المستور في خناقة الساحل: «مش قصة زوجتين خالص»

دانا و حسام حسن
دانا و حسام حسن
علا محمد

خرجت دانا زوجة حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، عن صمتها للرد على الجدل المثار مؤخراً حول ما تردد عن "خناقة الساحل"، مؤكدة أن الأمر لا علاقة له بقصة "زوجتين" كما يتم الترويج له.

وقالت دانا في فيديو نشرته عبر حسابها الرسمي على "فيسبوك": "أرجوكم افهموا أن حسام حسن هو المستهدف.. القصة مش قصة زوجتين خالص، القصة قصة أنه يمشي وأنه يتحارب وأن الموقف يبقى ضده ، لو في حد عاوز يوقع حد هيعمل نفس اللي بيحصل ده، أقفوا جانبه وأقفوا في ضهره حسام ملوش ذنب، وخرّجوا حسام من القصة".

وأضافت: "هي قصدها تدّخل حسام وتخلي الذنب ذنبه وتخليه غير قادر أنه يبعد بين البيتين، لكن حسام لا حول له ولا قوة".

وتابعت: "حب 11 سنة يخلي العلاقات كويسة ويفهمهم أن دول أخواتهم وأنه بيحبهم وجانبهم. ما تقفوش جانب لجان يا مصريين خليكوا أذكية.. الأكونت بتاعي بقاله 15 سنة بتنزل عليه صور ليا منهم من عشر سنين صور ليا أنا وجوزي وولادي، أشمعنى التوقيت ده وبعد النجاح اللي ظهر؟ كنتوا فين وحسام قاعد في البيت سنة من غير شغل؟ ماكنش ساعتها الصور والفيديوهات بيتعلق عليها".

واختتمت حديثها قائلة: "اعقلوها بس أقفوا جانبه وأنصفوه ومضيعوش إنجاز بلدكم. ما تنساقوش ورا لجان ورا ناس مدفوعة، امشوا ورا إحساسكم بس وربنا هيبين الحقيقة".

ويأتي حديث «دانا» في ظل حالة الجدل الواسعة بعد الفيديوهات المتداولة للخلاف العائلي والمشادة التي وقعت بين زوجتي حسام حسن بالساحل الشمالي .
 

دانا زوجة الكابتن حسام حسن حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر حسام حسن لمنتخب مصر خناقة الساحل

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