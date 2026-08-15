محامي زوجة حسام حسن: ادعوا للكابتن ربنا يبعد عنه شر كل ساحر ودجال

كشف أحمد حمد، محامي هويدا زوجة حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، أنه تلقى اتصالا من يارا حسام حسن ووالدتها، بأنه تم الاعتداء عليهما من قبل عدد من السيدات أثناء تواجدهم في كافيه بجوار شقتهم التي يمتلكوها في الساحل من 15 سنة.



وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، قامت هويدا الغرباوي بطلب شرطة النجدة وعمل بلاغ.

وأضاف أنه تدخل الكابتن إبراهيم حسن للتصالح وبناء عليه تنازلت السيدة المحترمة هويدا الغرباوي، وتنازلت والموضوع انتهى، وقالوا استحالة نتكلم في الإعلام ومواقع وفضائح إلا أن غيرهم عمل كده.



واستطرج أحمد حمد، محامي هويدا زوجة حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، أن هويدا الغرباوي ربت أولادها فعلا ولم يسمع منها أحد لفظ خارج، لم تتزوج 18 مرة بالعدد وأقسم بالله ولو تتزوج كل هذا العدد، معلقا: ادعوا للكابتن حسام حسن ربنا يبعد عنه شر كل ساحر ودجال وربنا يخليه لينا.