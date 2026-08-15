مأرب تحت القصف.. الحوثيون يهاجمون المدينة بالصواريخ الباليستية والمسيّرات

هزت انفجارات عدة مدينة مأرب شرق اليمن، مساء السبت، بالتزامن مع هجوم نسبته السلطات المحلية إلى جماعة الحوثيين، في أحدث موجة من التصعيد العسكري الذي يستهدف مناطق خاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية.

وقالت السلطات المحلية في مأرب إن الحوثيين أطلقوا أربعة صواريخ باليستية وأربع طائرات مسيّرة باتجاه المدينة، ما أدى إلى سماع دوي انفجارات متتالية في أنحاء مختلفة منها.

ولم تتضح على الفور طبيعة الأهداف التي أصابتها المقذوفات، كما لم ترد معلومات رسمية مؤكدة بشأن سقوط ضحايا أو حجم الأضرار الناجمة عن الهجوم.

ويأتي الهجوم بعد أيام من تصعيد حوثي مماثل استهدف مأرب، حيث أفادت تقارير بأن الجماعة كثفت استخدام الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة ضد مواقع القوات الحكومية ومناطق قريبة من المدينة، بينما أعلنت الدفاعات الجوية اليمنية اعتراض عدد من المسيّرات.

وتشهد الجبهات اليمنية منذ مطلع أغسطس تصعيداً ملحوظاً، مع توسع الهجمات الحوثية لتشمل مأرب ومناطق أخرى تابعة للحكومة، بالتزامن مع ضربات استهدفت مدينة وميناء المخا على الساحل الغربي. وفي التاسع من أغسطس، قالت القوات اليمنية إن هجوماً حوثياً على المخا أدى إلى مقتل سبعة أشخاص وإصابة 30 آخرين، فيما أعلنت اعتراض وإسقاط 11 طائرة مسيّرة.

كما تصاعدت الهجمات على البنية التحتية والمرافق الحيوية، إذ أعلن مدير ميناء المخا، السبت، تعليق العمليات التجارية والبحرية بعد تعرض الميناء لأكثر من 25 صاروخاً خلال هجمات حوثية متكررة، قال إنها أوقعت قتلى وتسببت بأضرار مادية كبيرة.

ويثير اتساع نطاق الهجمات مخاوف من انتقال اليمن مجدداً إلى مرحلة أوسع من المواجهة، بعد سنوات من الهدوء النسبي الذي أعقب الهدنة التي توسطت فيها الأمم المتحدة عام 2022.

وكانت الأمم المتحدة قد حذرت أخيراً من تنامي مخاطر العودة إلى صراع واسع النطاق في البلاد.

وتحمل مأرب أهمية استراتيجية كبيرة باعتبارها أحد أبرز معاقل الحكومة اليمنية ومركزاً رئيسياً للطاقة، ما يجعل استمرار استهدافها بالصواريخ والمسيّرات تهديداً أمنياً واقتصادياً يتجاوز حدود المحافظة.

