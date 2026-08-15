الوفاة المفاجئة تنهي حياة العقيد محمد يحيى جاد.. والده يرثيه بكلمات مؤثرة

نعى اللواء يحيى جاد نجله الوحيد، العقيد شرطة محمد يحيى جاد، بعد وفاته بشكل مفاجئ أثناء نومه.

وكتب اللواء يحيى جاد عبر حسابه على موقع «فيسبوك»: «إنا لله وإنا إليه راجعون، هذه مشيئة الله.. ابني الوحيد العقيد شرطة محمد يحيى جاد مات في سريره موت الفجأة وانتقل إلى ربه سبحانه وتعالى».

وسادت حالة من الحزن عقب إعلان الوفاة، فيما حرص المقربون وأصدقاء الأسرة على تقديم واجب العزاء، داعين للفقيد بالرحمة والمغفرة ولأسرته بالصبر والسلوان.

وأعلنت الأسرة أن صلاة الجنازة على الفقيد ستُقام عقب صلاة الظهر اليوم، في جامع توشيبا العربي بمنطقة صلاح سالم.