أول ظهور لمهندس 15 مايو المتهم بإنهاء حياة 4 أشخاص من أسرة طليقته

حصل موقع صدى البلد على الصورة الأولى للمهندس المتهم في واقعة إطلاق النار على أفراد من أسرة طليقته بمنطقة 15 مايو، والتي أسفرت عن مصرع 4 أشخاص، بينهم ابنته وشقيقا طليقته وزوج ابنة خالتها.

التحريات تكشف التفاصيل

وكشفت التحريات والتحقيقات الأولية أن الواقعة بدأت خلال جلسة صلح عائلية، عُقدت في محاولة لإنهاء الخلافات القائمة بين المتهم وطليقته وأسرتها، إلا أن النقاش تطور إلى مشادة ومشاجرة، أطلق خلالها المتهم أعيرة نارية تجاه الحاضرين، ليسقط عدد من أفراد الأسرة بين قتيل ومصاب.

مصرع 4 أشخاص

وأسفر إطلاق النار عن مصرع 4 أشخاص، هم ابنة المتهم، وشقيقا طليقته، وزوج ابنة خالتها، فيما أصيب شخصان آخران، بينما نجت طليقة المتهم وحماته من الواقعة.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وتم ضبط المتهم والتحفظ على السلاح المستخدم، فيما باشرت النيابة العامة التحقيقات، وأمرت بتشريح جثامين الضحايا وإجراء المعاينات اللازمة، مع استكمال التحريات لكشف كافة ملابسات ودوافع الجريمة.

وتواصل جهات التحقيق إجراءاتها للوقوف على تفاصيل الواقعة كاملة، والاستماع إلى أقوال الشهود والمصابين، تمهيدًا لاتخاذ القرارات القانونية اللازمة.