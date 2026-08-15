قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصرع سيدة وإصابة طفلة في حادث تصادم بطريق المستقبل بالسويس
في أقل من ساعة .. زلزال جديد يضرب إندونيسيا بقوة 6.2 ريختر
متى ينكسر لهيب الحر؟.. التفاصيل الكاملة لطقس مصر خلال الأيام المقبلة
آيات يقرأها النبي 3 مرات عند النوم ويمسح بها جسده كل ليلة.. اعرف ما ينفعك؟
اليوم.. اتحاد الكرة يغلق باب القيد الصيفي لأندية الدوري الممتاز
موعد انطلاق مرحلة تقليل الاغتراب بتنسيق الجامعات 2026
والد بطل البيطاش: ابني لم يفكر في نفسه.. وأحتسبه عند الله شهيدًا
جبت 50% في الثانوية العامة؟.. متقلقش مكانك محجوز في هذه الكليات
ليه صوت المفاصل بيزيد مع بعض الناس؟.. وهل فرقعة الأصابع مضرة؟
عموتة يفاجئ زيزو بقرار جديد مع الأهلي.. تجربة في مركز مختلف
الإقامات والمخالفين والغرامات ..نداء هام من السفارة السورية في القاهرة
محمد صلاح يزاحم ميسي ورونالدو | اللاعب المصري ضمن نخبة هدافي القرن الـ21 أمام عمالقة أوروبا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

ليه صوت المفاصل بيزيد مع بعض الناس؟.. وهل فرقعة الأصابع مضرة؟

ليه صوت المفاصل بيزيد مع بعض الناس؟ وهل فرقعة الأصابع مضرة؟
ليه صوت المفاصل بيزيد مع بعض الناس؟ وهل فرقعة الأصابع مضرة؟
أسماء عبد الحفيظ

فرقعة صوابعي زادت، ركبي بتصدر صوت وأنا بطلع السلم، ليه المفاصل بتطق كل ما أتحرك؟ أسئلة قد يلاحظها كثير من الأشخاص في حياتهم اليومية، خاصة مع التقدم في العمر أو بعد الجلوس لفترات طويلة.

ليه صوت المفاصل بيزيد مع بعض الناس؟ 

وتختلف أسباب أصوات المفاصل من شخص لآخر، كما أن صوت الفرقعة وحده لا يعني بالضرورة وجود مشكلة صحية، لكن ظهور الصوت مصحوبًا بألم أو تورم أو صعوبة في الحركة يستحق الانتباه.

من أين يأتي صوت فرقعة المفاصل؟

ليه صوت المفاصل بيزيد مع بعض الناس؟ وهل فرقعة الأصابع مضرة؟

تحتوي المفاصل على سائل يساعد على تقليل الاحتكاك بين العظام، وعند تحريك المفصل قد تحدث تغيرات في الضغط داخل هذا السائل، ما يؤدي إلى تكوّن أو تحرك فقاعات غازية صغيرة، وقد ينتج عن ذلك صوت الفرقعة المعروف.

وفي حالات أخرى، قد ينتج الصوت عن حركة الأوتار أو الأربطة فوق الأنسجة والعظام أثناء تغيير وضع المفصل.

لذلك ليس كل صوت يصدر من المفصل له السبب نفسه، بحسب ما نشره موقع هيلثي.

لماذا تزيد أصوات المفاصل عند بعض الأشخاص؟

قد تصبح أصوات المفاصل أكثر وضوحًا مع بعض الحركات أو بعد البقاء في وضع واحد لفترة طويلة، كما قد يلاحظها الشخص عند الاستيقاظ أو بعد الجلوس لفترة.

ومع مرور الوقت يمكن أن تتغير الأنسجة والغضاريف المحيطة بالمفاصل، وقد تظهر أصوات أكثر لدى بعض الأشخاص، لكن وجود الصوت وحده لا يكفي لتشخيص خشونة المفاصل أو أي مرض آخر.

كما أن طبيعة الجسم والحركة والنشاط البدني تختلف من شخص إلى آخر، لذلك قد تكون المفاصل صامتة لدى شخص بينما تصدر أصواتًا واضحة لدى شخص آخر دون أن يكون هناك مرض.

هل فرقعة الأصابع مضرة؟

من أكثر الخرافات انتشارًا أن فرقعة الأصابع تؤدي حتمًا إلى خشونة المفاصل أو التهابها.

لكن فرقعة الأصابع في حد ذاتها لا تعني أن الشخص سيصاب بالتهاب المفاصل، ولا يوجد دليل قوي على أن مجرد إصدار صوت الفرقعة يؤدي تلقائيًا إلى خشونة المفاصل.

ومع ذلك، فإن الفرقعة المتعمدة بعنف أو بطريقة تسبب ألمًا ليست فكرة جيدة، خصوصًا إذا كان الشخص يشعر بأعراض أخرى في اليد أو المفصل.

متى تكون أصوات المفاصل طبيعية؟

إذا كان المفصل يصدر صوتًا أثناء الحركة دون وجود ألم أو تورم أو احمرار أو ضعف في الحركة، فقد يكون الأمر طبيعيًا لدى كثير من الأشخاص.

وفي هذه الحالة لا يكون الصوت وحده سببًا كافيًا للقلق.

لكن من المهم ملاحظة أي تغير جديد، مثل ظهور صوت المفصل بعد إصابة، أو زيادة مفاجئة في الأصوات المصحوبة بأعراض أخرى.

متى تحتاج فرقعة المفاصل إلى فحص؟

يُنصح بمراجعة الطبيب إذا صاحب صوت المفصل ألم مستمر، أو تورم، أو سخونة واحمرار، أو تيبس واضح، أو صعوبة في تحريك المفصل.

كما تستحق الأصوات التي ظهرت بعد إصابة أو سقوط تقييمًا طبيًا، خاصة إذا صاحبها ضعف أو عدم القدرة على استخدام المفصل بصورة طبيعية.

هل الحركة تساعد على تقليل مشاكل المفاصل؟

الحركة المنتظمة والنشاط البدني المناسب يساعدان على الحفاظ على قوة العضلات ودعم المفاصل، بينما قد يؤدي الخمول والجلوس لفترات طويلة إلى زيادة الشعور بالتيبس وعدم الراحة لدى بعض الأشخاص.

لكن اختيار التمارين المناسبة يعتمد على عمر الشخص وحالته الصحية والمفصل المتأثر، خاصة إذا كان هناك ألم أو إصابة سابقة.

المفاصل ليه صوت المفاصل بيزيد مع بعض الناس وهل فرقعة الأصابع مضرة من أين يأتي صوت فرقعة المفاصل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

عيار 21 قد يصل إلى 7 آلاف جنيه.. مفاجأة تهز أسواق الذهب

سعر الذهب

عيار 21 يقفز 600 جنيه.. مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب

حالة الطقس

بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس غد السبت

إمام عاشور

بسبب أدم وطني .. تحرك عاجل من الأهلي بشأن إمام عاشور خلال معسكر إسبانيا| خاص

شقق الإسكان

تبدأ من 1500 جنيه شهريا.. كيف تحصل على شقة بنظام الإيجار التمليكي؟

الذهب

بعد هبوط أمس.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم الجمعة وعيار 21 عند هذا الرقم

الضحية

أقوال المتهم بإنهاء حياة أسرة زوجته بـ15 مايو:«كنت شغال في دولة قطر وبعتلها فلوس كتير ولما رجعت مالقتهاش»

فتاة المول

بنت بـ 100 راجل.. ماذا فعلت فتاة المول خلال حريق أرابيلا بلازا؟

ترشيحاتنا

اقرأ وارتق

اقرأ وارتق.. أهل القرآن على موعد مع اليوم العالمي للسرد القرآني في 30 أغسطس

رئيس الجمهورية

المفتي يشكر رئيس الجمهورية على الاطمئنان على حالته الصحية

قافلة دعوية للواعظات

ضمن صحح مفاهيمك.. الأوقاف تطلق 26 قافلة دعوية للواعظات بعنوان “رحمة النبي بالضعفاء”

بالصور

ليه صوت المفاصل بيزيد مع بعض الناس؟.. وهل فرقعة الأصابع مضرة؟

ليه صوت المفاصل بيزيد مع بعض الناس؟ وهل فرقعة الأصابع مضرة؟
ليه صوت المفاصل بيزيد مع بعض الناس؟ وهل فرقعة الأصابع مضرة؟
ليه صوت المفاصل بيزيد مع بعض الناس؟ وهل فرقعة الأصابع مضرة؟

الحشرات تزداد ليلًا في الصيف.. ما الذي يجذبها إلى المنزل؟

الحشرات تزداد ليلًا في الصيف
الحشرات تزداد ليلًا في الصيف
الحشرات تزداد ليلًا في الصيف

برج الحمل حظك اليوم السبت 15 أغسطس 2026.. تحظى باهتمام خاص

برج الحمل حظك اليوم السبت 15 أغسطس 2026، يبحث مواليد برج الحمل عن حظك اليوم السبت 15 أغسطس 2026 لمعرفة أبرز
برج الحمل حظك اليوم السبت 15 أغسطس 2026، يبحث مواليد برج الحمل عن حظك اليوم السبت 15 أغسطس 2026 لمعرفة أبرز
برج الحمل حظك اليوم السبت 15 أغسطس 2026، يبحث مواليد برج الحمل عن حظك اليوم السبت 15 أغسطس 2026 لمعرفة أبرز

برج الثور حظك اليوم السبت 15 أغسطس 2026 ..إبتعد عن ردود الفعل السريعة

برج الثور
برج الثور
برج الثور

فيديو

2 مليون جنيه مكافأة

2 مليون جنيه للعثور على الكلبة سكرا ..إعلان يثير الجدل بالتجمع الخامس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصرية في أوروبا

د. هشام فريد يكتب: اعرف عدوك

الدكتورة آمال إبراهيم

الدكتورة آمال إبراهيم تكتب: من الخناقة للجريمة.. كيف نكتشف العنف قبل أن يتحول إلى كارثة؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أنا الحب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الحوار الواعي يؤمن خطى الأبناء

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك ياناسي

المزيد