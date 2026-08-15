فرقعة صوابعي زادت، ركبي بتصدر صوت وأنا بطلع السلم، ليه المفاصل بتطق كل ما أتحرك؟ أسئلة قد يلاحظها كثير من الأشخاص في حياتهم اليومية، خاصة مع التقدم في العمر أو بعد الجلوس لفترات طويلة.

ليه صوت المفاصل بيزيد مع بعض الناس؟

وتختلف أسباب أصوات المفاصل من شخص لآخر، كما أن صوت الفرقعة وحده لا يعني بالضرورة وجود مشكلة صحية، لكن ظهور الصوت مصحوبًا بألم أو تورم أو صعوبة في الحركة يستحق الانتباه.

من أين يأتي صوت فرقعة المفاصل؟

ليه صوت المفاصل بيزيد مع بعض الناس؟ وهل فرقعة الأصابع مضرة؟

تحتوي المفاصل على سائل يساعد على تقليل الاحتكاك بين العظام، وعند تحريك المفصل قد تحدث تغيرات في الضغط داخل هذا السائل، ما يؤدي إلى تكوّن أو تحرك فقاعات غازية صغيرة، وقد ينتج عن ذلك صوت الفرقعة المعروف.

وفي حالات أخرى، قد ينتج الصوت عن حركة الأوتار أو الأربطة فوق الأنسجة والعظام أثناء تغيير وضع المفصل.

لذلك ليس كل صوت يصدر من المفصل له السبب نفسه، بحسب ما نشره موقع هيلثي.

لماذا تزيد أصوات المفاصل عند بعض الأشخاص؟

قد تصبح أصوات المفاصل أكثر وضوحًا مع بعض الحركات أو بعد البقاء في وضع واحد لفترة طويلة، كما قد يلاحظها الشخص عند الاستيقاظ أو بعد الجلوس لفترة.

ومع مرور الوقت يمكن أن تتغير الأنسجة والغضاريف المحيطة بالمفاصل، وقد تظهر أصوات أكثر لدى بعض الأشخاص، لكن وجود الصوت وحده لا يكفي لتشخيص خشونة المفاصل أو أي مرض آخر.

كما أن طبيعة الجسم والحركة والنشاط البدني تختلف من شخص إلى آخر، لذلك قد تكون المفاصل صامتة لدى شخص بينما تصدر أصواتًا واضحة لدى شخص آخر دون أن يكون هناك مرض.

هل فرقعة الأصابع مضرة؟

من أكثر الخرافات انتشارًا أن فرقعة الأصابع تؤدي حتمًا إلى خشونة المفاصل أو التهابها.

لكن فرقعة الأصابع في حد ذاتها لا تعني أن الشخص سيصاب بالتهاب المفاصل، ولا يوجد دليل قوي على أن مجرد إصدار صوت الفرقعة يؤدي تلقائيًا إلى خشونة المفاصل.

ومع ذلك، فإن الفرقعة المتعمدة بعنف أو بطريقة تسبب ألمًا ليست فكرة جيدة، خصوصًا إذا كان الشخص يشعر بأعراض أخرى في اليد أو المفصل.

متى تكون أصوات المفاصل طبيعية؟

إذا كان المفصل يصدر صوتًا أثناء الحركة دون وجود ألم أو تورم أو احمرار أو ضعف في الحركة، فقد يكون الأمر طبيعيًا لدى كثير من الأشخاص.

وفي هذه الحالة لا يكون الصوت وحده سببًا كافيًا للقلق.

لكن من المهم ملاحظة أي تغير جديد، مثل ظهور صوت المفصل بعد إصابة، أو زيادة مفاجئة في الأصوات المصحوبة بأعراض أخرى.

متى تحتاج فرقعة المفاصل إلى فحص؟

يُنصح بمراجعة الطبيب إذا صاحب صوت المفصل ألم مستمر، أو تورم، أو سخونة واحمرار، أو تيبس واضح، أو صعوبة في تحريك المفصل.

كما تستحق الأصوات التي ظهرت بعد إصابة أو سقوط تقييمًا طبيًا، خاصة إذا صاحبها ضعف أو عدم القدرة على استخدام المفصل بصورة طبيعية.

هل الحركة تساعد على تقليل مشاكل المفاصل؟

الحركة المنتظمة والنشاط البدني المناسب يساعدان على الحفاظ على قوة العضلات ودعم المفاصل، بينما قد يؤدي الخمول والجلوس لفترات طويلة إلى زيادة الشعور بالتيبس وعدم الراحة لدى بعض الأشخاص.

لكن اختيار التمارين المناسبة يعتمد على عمر الشخص وحالته الصحية والمفصل المتأثر، خاصة إذا كان هناك ألم أو إصابة سابقة.