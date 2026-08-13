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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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دمـ اء في بيت العائلة.. شاب ينهي حياة شقيقه في المنوفية ويوثق جريمته ببث مباشر

قاتل شقيقه بالمنوفية
قاتل شقيقه بالمنوفية
خالد يوسف

في مشهد صادم يعكس أبشع صور قسوة القلوب وانفصام روابط الدم، تحولت جدران المنزل العائلي في محافظة المنوفية إلى مسرح لجريمة بشعة هزت الرأي العام، حيث أقدم شاب على إنهاء حياة شقيقه اثر مشاجرة دموية نشبت بينهما على خلفية خلافات أسرية سابقة لم تجد طريقاً للحل السلمي، ولم تقتصر المأساة عند حدود طعنات الغدر النافذة التي أزهقت روح الضحية، بل امتدت في سابقة غريبة ومروعة لظهور المتهم في بث مباشر عبر منصات التواصل الاجتماعي؛ ليتحدث بكل برود عن شقيقه وما جرى، في لقطات صدمت المتابعين وتركت تساؤلات لا تنتهي حول دوافع هذه الجريمة المفجعة التي تركت عائلة بأكملها تسبح في بحر من الأحزان والذهول.

القبض على قاتل شقيقه بالمنوفية

ألقت الأجهزة الأمنية المصرية القبض على إبراهيم شمس غنام، المتهم بقتل شقيقه محمد في قرية سماليج التابعة لمركز تلا بمحافظة المنوفية، بعد ظهوره في بث مباشر عبر "فيسبوك" روى خلاله تفاصيل الواقعة من وجهة نظره، مؤكدًا أنه لم يكن يقصد قتله.

وتعود الجريمة إلى مشاجرة نشبت بين الشقيقين على خلفية خلافات أسرية سابقة، وانتهت بمقتل محمد شمس غنام إثر تعرضه للطعن، فيما بدأت الأجهزة الأمنية وجهات التحقيق إجراءاتها لكشف ملابسات الواقعة.

وأمرت جهات التحقيق بنقل جثمان محمد إلى مستشفى شبين الكوم التعليمي للعرض على الطب الشرعي، وتحديد أسباب الوفاة والإصابات التي لحقت به، فيما واصلت الأجهزة الأمنية تحرياتها والاستماع إلى شهود العيان.

بث مباشر صادم للمتهم

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ظهر خلاله المتهم بقتل شقيقه في قرية سماليج التابعة لمركز تلا بمحافظة المنوفية، وهو يتحدث عن تفاصيل المشاجرة التي انتهت بمصرع شقيقه، وسط حالة من الانهيار والبكاء الشديد.


ظهر المتهم إبراهيم في بث مباشر عبر صفحته الشخصية على "فيسبوك"، بعد الجريمة، مقدمًا روايته بشأن ما جرى بينه وبين شقيقه، وظهر خلال التسجيل متأثرًا وباكيًا.

وادعى المتهم أن شقيقه بدأ بالاعتداء عليه بالضرب خلال المشاجرة، وأنه كان يدافع عن نفسه، مشيرًا إلى وجود شهود على روايته، ومؤكدًا أنه لم يكن يقصد أن تنتهي المواجهة بمقتل شقيقه.

وقال إبراهيم إن الخلاف بينهما لم يبدأ يوم الجريمة، وإنما سبقته مشكلات أسرية متراكمة ومحاولات لعقد جلسات عرفية بهدف إنهائها، قبل أن تتفاقم الأمور وصولاً إلى المواجهة الأخيرة.

وتحدث المتهم أيضًا عن خلافات داخل الأسرة ومشكلات بين شقيقه وزوجته، غير أن هذه التفاصيل تظل جزءًا من روايته الشخصية للواقعة، ولم تحسمها التحقيقات حتى الآن.

وأشار المتهم إلى أن شقيقه كان يحمل قطعة طوب كبيرة خلال المشاجرة، مؤكدًا أنه استخدم السكين وأصابه بها دون أن يقصد قتله، قائلًا: «خبطته بالسكينة غصب عني، مكنتش قاصد أموته، وهو اللي خبطني الأول وكان ماسكلي طوبة كبيرة».

وفي نهاية البث، أعلن إبراهيم عزمه التوجه إلى الأجهزة الأمنية وتسليم نفسه، قبل أن تعلن الشرطة في وقت لاحق إلقاء القبض عليه.


النيابة تواصل تحقيقاتها لكشف ملابسات الجريمة

تواصل النيابة العامة تحقيقاتها لكشف ملابسات الجريمة، وتحديد تسلسل الأحداث والمسؤولية الجنائية، في ظل اختلاف رواية المتهم عن الشهادة التي قدمها مقربون من الضحية بشأن ما سبق المشاجرة.


كشفت تحقيقات النيابة، وفقا لأقوال شخص مقرب من الضحية أن محمد كان يسعى قبل مقتله إلى إنهاء الخلاف مع شقيقه، وكان يستعد لجلسة عرفية تهدف إلى وضع حد للمشكلات بينهما.

وقال الشخص إن آخر تواصل جمعه بمحمد كان عند الساعة الحادية عشرة صباحًا يوم الواقعة، وإن الضحية كان ينوي الصلح والعفو عن شقيقه، قبل أن تتطور الخلافات بصورة مأساوية وتنتهي بمقتله.

دماء في بيت العائلة شاب ينهي حياة شقيقه في المنوفية يوثق جريمته ببث مباشر النيابة العامة كشف ملابسات الجريمة بث مباشر صادم إبراهيم شمس غنام

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