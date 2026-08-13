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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

كونيا سبور يبدي استعداده لدفع 6 ملايين دولار لحسم صفقة إمام عاشور | خاص

إمام عاشور
إمام عاشور
عمرو مصطفى

 شهدت الساعات القليلة الماضية تحركات جديدة من جانب مسؤولي نادي كونيا سبور التركي من أجل التعاقد مع إمام عاشور لاعب وسط فريق الأهلي في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

يأتي ذلك من جانب كونيا سبور التركي وتجدد المفاوضات مع ممثلي إمام عاشور لحسم الصفقة خاصة أن باب القيد في تركيا سيتم اغلاقه في 4 سبتمبر المقبل.
 

كونيا سبور يرفع عرضه لضم إمام عاشور  

 


وعلمنا من مصدر داخل نادي كونيا سبور التركي أن إدارة النادي لا تزال ترغب في التعاقد مع إمام عاشور، وترى أن لاعب وسط الأهلي يمثل إضافة قوية للفريق، إلا أن المقابل المالي المطلوب من جانب النادي المصري قد يمثل العقبة الأبرز أمام إتمام الصفقة.

وأوضح المصدر أن كونيا سبور لديها رغبة حقيقية في مواصلة المفاوضات من أجل الوصول إلى اتفاق مع الأهلي، مشيرًا إلى أن النادي التركي يضع سقفًا ماليًا محددًا للصفقة، في ظل قدرته المالية الحالية.

وقال المصدر: "النادي لديه استعدادا لزيادة المقابل المادي لضم إمام عاشور، فأقصى مبلغ يمكن أن تدفعه كونيا سبور هو حوالي 5 ملايين دولار. وإذا كان الأهلي يريد 6 ملايين دولار، فمن الممكن أن يتوصل الطرفان إلى نقطة اتفاق".

 



كونيا سبور يترقب موقف الأهلي
 


وبحسب المصدر، فإن كونيا سبور لا يريد الانسحاب من الصفقة في الوقت الحالي، لكنه في الوقت نفسه يدرك أن الوصول إلى اتفاق مع الأهلي يتطلب مرونة من الطرفين، خصوصًا فيما يتعلق بالقيمة المالية.

ويرى النادي التركي أن دفع 5 ملايين دولار يمثل الحد الأقصى الذي يمكنه الالتزام به في الوقت الراهن، بينما قد يكون الوصول إلى 6 ملايين دولار ممكنًا في حال وجود رغبة مشتركة في إتمام الصفقة والتوصل إلى صيغة مناسبة، وفقًا لتصريحات المصدر.
 

كونيا سبور إمام عاشور الأهلي كونيا سبور التركي الدوري التركي

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