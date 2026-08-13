موقف الأهلي من رفع اسم يوسف بلعمري من قائمة الفريق بعد الإصابة

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن تفاصيل إصابة يوسف بلعمري لاعب النادي الأهلي خلال المباراة الودية التي أقيمت أمس أمام بدالونا الإسباني استعدادا للموسم الجديد

وقال شوبير في تصريحات إذاعية : مشاركة يوسف بلعمري كانت في الدقيقة 60 وعلم أنها إصابة رباط صليبي ومن المرات القليلة إعلان الأهلي إصابة كبيرة للاعب بهذه السرعة

وواصل : غلق باب القيد يوم 15 أغسطس الجاري واللاعب سيغيب بين 7 لـ 9 شهور تقريبا ولا يوجد قرار برفع اسم اللاعب من القائمة لكن طريقة الإعلان عن الإصابة جديدة على النادي الأهلي.

وواصل : إصابة في بداية الموسم سيئة للغاية للاعب بعد موسم صعب مع الأهلي وبعدها ضغط في كأس العالم ومنتخب المغرب وكان يريد تقديم مستوى أفضل خلال الموسم الجديد ويوسف بلعمري حظه سيئة ولكن نتمنى له التوفيق العودة سريعا للتدريبات

الأهلي يفوز على بادالونا

حقق الأهلي فوزاً سهلاً على حساب بادالونا الإسباني بنتيجة ثلاث أهداف دون رد وديا، والتي قامت على ملعب «CEF Bosc de Tosca" ضمن معسكر الفريق في إسبانيا استعدادًا للموسم الجديد.

افتتح الأهلي التهديف فى منتصف الشوط الثاني عن طريق على محمود، وجاء هدف الأهلي الثاني قبل نهاية المباراة بعشر دقائق عن طريق أقطاى عبدالله قبل انطلاق صافرة النهاية سجل زيزو الهدف الثالث.