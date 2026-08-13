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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الأهلي يحدد بديل يوسف بلعمري بعد إصابته بالرباط الصليبي.. خاص

يوسف بلعمري
يوسف بلعمري
عمرو مصطفى

كشف مصدر داخل النادي الأهلي، أن إدارة الكرة بالقلعة الحمراء تدرس خلال الساعات القليلة المقبلة إمكانية التعاقد مع ظهير أيسر جديد، لتعويض غياب المغربي يوسف بلعمري، بعد تعرضه لإصابة قوية بقطع في الرباط الصليبي خلال معسكر الفريق المقام حاليًا في إسبانيا استعدادًا للموسم الجديد.

ظهير بتروجت يدخل حسابات الأهلي 

وقال المصدر إن إصابة يوسف بلعمري أربكت حسابات الجهاز الفني، خاصة في ظل حاجة الفريق إلى تدعيم الجبهة اليسرى قبل انطلاق المنافسات الرسمية، مشيرًا إلى أن إدارة الكرة بدأت بالفعل دراسة عدد من الأسماء المتاحة، مع التركيز على اللاعبين القادرين على الانضمام للفريق خلال فترة الانتقالات الحالية.

وأضاف أن إدارة الأهلي حددت توفيق محمد، الظهير الأيسر لفريق بتروجت، كأحد أبرز الأسماء المرشحة لتعويض غياب بلعمري، خاصة في ظل المستوى الذي قدمه اللاعب خلال الفترة الماضية، إلى جانب قدرته على اللعب في أكثر من دور بالجبهة اليسرى.

وأوضح المصدر أن توفيق محمد قد يكون منافسًا لكريم الدبيس على مركز الظهير الأيسر خلال الفترة المقبلة، إلا أن حسم الصفقة لا يزال مرتبطًا بالحصول على موافقة المغربي الحسين عموتة، المدير الفني للفريق، والذي يملك القرار النهائي بشأن احتياجاته الفنية.

عموتة يحسم تعاقد الأهلي مع توفيق محمد 

وأشار إلى أن إدارة الأهلي تنتظر رأي عموتة قبل الدخول في مفاوضات رسمية مع بتروجت، على أن يتم التحرك سريعًا حال حصول المدير الفني على الضوء الأخضر لإتمام الصفقة.

وكشف الدكتور أحمد جاب الله، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تفاصيل إصابة يوسف بلعمري، لاعب الفريق، والتي تعرض لها خلال المباراة الودية الأخيرة أمام بادالونا الإسباني، ضمن معسكر الإعداد للموسم الجديد.

 إصابة يوسف بلعمري بقطع في الرباط الصليبي 

وأوضح رئيس الجهاز الطبي أن اللاعب خضع لفحوصات طبية دقيقة، إلى جانب إجراء أشعة الرنين المغناطيسي، من أجل تحديد طبيعة الإصابة ومدى خطورتها، بعدما غادر الملعب متأثرًا بالإصابة.

وأكدت الفحوصات الطبية إصابة يوسف بلعمري بقطع في الرباط الصليبي، وهي الإصابة التي تستدعي خضوع اللاعب لعملية جراحية وبرنامج تأهيلي طويل قبل العودة إلى الملاعب.

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