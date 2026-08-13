رسمياً.. إصابة يوسف بلعمري بقطع في الرباط الصليبي

كشف الدكتور أحمد جاب الله، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تفاصيل إصابة يوسف بلعمري، لاعب الفريق، والتي تعرض لها خلال المباراة الودية الأخيرة أمام بادالونا الإسباني، ضمن معسكر الإعداد للموسم الجديد.

إصابة يوسف بلعمري بقطع في الرباط الصليبي

وأوضح رئيس الجهاز الطبي أن اللاعب خضع لفحوصات طبية دقيقة، إلى جانب إجراء أشعة الرنين المغناطيسي، من أجل تحديد طبيعة الإصابة ومدى خطورتها، بعدما غادر الملعب متأثرًا بالإصابة.

وأكدت الفحوصات الطبية إصابة يوسف بلعمري بقطع في الرباط الصليبي، وهي الإصابة التي تستدعي خضوع اللاعب لعملية جراحية وبرنامج تأهيلي طويل قبل العودة إلى الملاعب.

وقال الدكتور أحمد جاب الله إن الجهاز الطبي بدأ بالفعل في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتجهيز اللاعب للمرحلة المقبلة، مشيرًا إلى أنه جارٍ تحديد الموعد المناسب لإجراء الجراحة خلال الفترة القادمة، بالتنسيق مع الجهاز الفني وإدارة النادي.

بلعمري يخضع لجراحة عاجلة بسبب الصليبي

وتأتي إصابة بلعمري لتشكل ضربة قوية للفريق خلال فترة الإعداد، خاصة أن الجهاز الفني كان يضع اللاعب ضمن حساباته استعدادًا للموسم الجديد، في ظل سعي الأهلي لتجهيز جميع عناصر الفريق بدنيًا وفنيًا قبل انطلاق المنافسات الرسمية.

ومن المنتظر أن يخضع اللاعب عقب الجراحة لبرنامج تأهيلي متكامل، يتضمن عدة مراحل بهدف استعادة لياقته البدنية والفنية بصورة تدريجية، على أن يتم تحديد موعد عودته للمشاركة في التدريبات والمباريات وفقًا لمدى استجابته للعلاج والتأهيل.

ويأمل الجهاز الطبي في مساعدة اللاعب على تجاوز الإصابة والعودة إلى الملاعب في أفضل حالة ممكنة، مع التأكيد على عدم الاستعجال في عودته حفاظًا على سلامته.

نقل نجم الأهلي إلى المستشفى بعد إصابته في معسكر إسبانيا



وتعرض يوسف بلعمري، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، للإصابة في الركبة، خلال مباراة الأهلي الودية أمام بادالونا الإسباني.

وتم نقل اللاعب للمستشفى؛ للخضوع للفحوصات الطبية والأشعة، للاطمئنان على حالته، والتي أكدت إصابته بالتواء في الركبة.

ويستعد الأهلي للمشاركة في عدد من البطولات خلال الموسم المقبل، أبرزها: بطولة الدوري المصري، وكأس الكونفدرالية الإفريقية، إلى جانب المسابقات المحلية، وفي مقدمتها كأس مصر، وكأس عاصمة مصر.