تويوتا تستدعي 655 ألف سيارة كامري عالميًا بسبب عطل في شاشة العرض

أعلنت شركة «تويوتا» اليابانية إطلاق حملة استدعاء واسعة تشمل نحو 655 ألف سيارة من طراز «كامري» في عدد من الأسواق حول العالم، بعد اكتشاف خلل برمجي قد يؤثر على عمل شاشة العرض وبعض مؤشرات السلامة الأساسية أثناء تشغيل السيارة.

وتتركز النسبة الأكبر من السيارات المستدعاة في الولايات المتحدة، حيث تشمل الحملة أكثر من 508 آلاف سيارة «كامري هايبرد» من موديلات 2025 و2026، وفقًا للوثائق المقدمة إلى الإدارة الوطنية الأميركية للسلامة المرورية على الطرق السريعة.

ويتمثل العيب في شاشة عرض مدمجة قياس 7 بوصات، يمكن أن تتوقف عن العمل عند تشغيل السيارة أو تتعرض لعطل أثناء الاستخدام، ما قد يؤدي إلى عدم ظهور مجموعة من التنبيهات والمؤشرات المهمة أمام السائق.

ولا يقتصر تأثير المشكلة على إشارات الانعطاف وأضواء التحذير، إذ يمكن أن تتأثر أيضًا بعض التنبيهات الأخرى، من بينها مؤشر التحذير الخاص بعدم ربط حزام الأمان، بالإضافة إلى التنبيه الذي يصدر عند ترك المفتاح في وضع التشغيل.

وترى السلطات الأميركية أن الخلل قد يمثل خطرًا على السلامة، إذ إن عدم ظهور مؤشرات التحذير قد يحرم السائق من معلومات مهمة تتعلق بحالة السيارة، كما قد يصعب على مستخدمي الطريق الآخرين معرفة نية السائق عند تغيير الاتجاه في حال عدم ظهور إشارات الانعطاف.

وأكدت «تويوتا» أن إصلاح المشكلة لن يتحمل مالكو السيارات تكلفته، حيث سيتم التواصل مع أصحاب المركبات المشمولة بالاستدعاء وإرشادهم إلى أقرب وكيل معتمد لإجراء تحديث برمجي لنظام شاشة العرض.

ومن المقرر تنفيذ التحديث مجانًا، بهدف إعادة الشاشة والمؤشرات المرتبطة بها إلى العمل بالشكل الطبيعي، ضمن إجراءات الشركة لمعالجة الخلل والحد من المخاطر المحتملة على سلامة السائقين ومستخدمي الطرق.