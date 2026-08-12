نيوكاسل يسعي للتعاقد مع عمر مرموش.. تفاصيل

تلقى نادي نيوكاسل يونايتد دفعة جديدة في محاولاته للتعاقد مع الدولي المصري عمر مرموش، مهاجم مانشستر سيتي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويعمل نيوكاسل على تدعيم صفوفه بعدد من الصفقات الجديدة استعدادًا للموسم المقبل، رغم نجاحه في إبرام 5 تعاقدات حتى الآن، مع استمرار بحث الإدارة عن عناصر جديدة.

ووفقًا لما ذكره موقع «Coming Home Newcastle»، فإن تصريحات إنزو ماريسكا، المدير الفني لمانشستر سيتي، بشأن مرموش منحت نيوكاسل أملًا في إمكانية إتمام الصفقة، بعدما أكد أن اللاعب من حقه تحديد مستقبله

ويركز النادي الإنجليزي بصفة خاصة على تدعيم خط الهجوم، خاصة بعد رحيل أنتوني جوردون ووجود علامات استفهام حول بعض الصفقات الهجومية التي أبرمها الفريق خلال الصيف الماضي.

وجاء ذلك في ظل عدم حصول مرموش على دقائق مشاركة كافية خلال الموسم الماضي، الأمر الذي قد يدفعه لدراسة العروض المقدمة إليه بحثًا عن فرصة أكبر للمشاركة بشكل منتظم.