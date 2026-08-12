صدى البلد يحتفي بمراد مكرم.. أسرار وحكايات عن الفن والرياضة والأكل | صور

استضاف موقع "صدى البلد" الفنان والإعلامي مراد مكرم، لتكريمه تقديرا لمسيرته المتنوعة بين الفن والإعلام، وما قدمه من أعمال وتجارب مميزة على مدار السنوات الماضية.

وشهد اللقاء حوارا خاصا مع مراد مكرم، تطرق خلاله إلى عدد من الملفات التي تشغل اهتمام الجمهور، وفي مقدمتها مشواره الفني والإعلامي، انتهاء بأغنيته الجديدة "سكر نبات"، وقبلها دوره المميز في مسلسل "ورد وشوكولاته"، إلى جانب علاقته بالرياضة وتشجيعه لنادي الزمالك.

كما حضر الأكل بقوة في حوار مراد مكرم، باعتباره أحد أبرز الأسماء التي ارتبط بها الجمهور من خلال تجربته في تقديم برنامج «الأكيل»، الذي استمر لسنوات وحقق انتشارًا واسعًا.

ويأتي تكريم مراد مكرم في ظل نشاطه المستمر بين التمثيل والإعلام، حيث نجح خلال السنوات الماضية في الجمع بين المجالين وتقديم نفسه للجمهور بأكثر من شخصية وتجربة، سواء على الشاشة كممثل أو من خلال برامجه وحواراته الإعلامية.