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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

الداخلية تكشف تفاصيل تعدي شخص على ممرضة في مركز طبي بالإسكندرية

المتهم
المتهم
مصطفى الرماح

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدي على سيدة بالسب داخل أحد المراكز الطبية بالإسكندرية، وطرحه للمكتب الخاص بالمركز أرضًا.

وبالفحص؛ تبين عدم ورود بلاغات في هذا الشأن، وأمكن تحديد السيدة الظاهرة بمقطع الفيديو (ممرضة بذات المركز الطبي الكائن بدائرة قسم شرطة الدخيلة)، وبسؤالها؛ قررت أنه بتاريخ 10 أغسطس الجاري، وحال تواجدها بمحل عملها؛ حضر أحد الأشخاص رفقة زوجته وطلب إعطائه جلسة تنفس اصطناعي، فرفضت؛ لعدم حمله «روشتة»، فتعدى عليها بالسب، وطرح المكتب الخاص بالمركز أرضًا «دون حدوث إصابات أو تلفيات».

وأمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عامل - مقيم بدائرة القسم)، وبمواجهته؛ اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات السبب.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

الأجهزة الأمنية التواصل الإجتماعى المراكز الطبية

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