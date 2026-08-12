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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بتكليف رئاسي.. الأكاديمية الوطنية تُطلق منصة تفاعلية لتمكين الشباب

الدكتورة سلافة جويلي
الدكتورة سلافة جويلي
​كتب محمد عبد المنعم

بناءً على تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة اليوم العالمي للشباب، تتولى الأكاديمية الوطنية للتدريب التنسيق مع وزارة الشباب والرياضة وكافة الجهات المعنية لإطلاق منصة وطنية تفاعلية للشباب تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية.

وأكدت الدكتورة سلافه جويلي، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، أن هذا التكليف يعكس الثقة في شباب مصر، وإيمان الدولة بأن الشباب شريك حقيقي في بناء الوطن وصناعة مستقبله، بما يمتلكونه من أفكار وطموحات وقدرة على المبادرة والعطاء.

تفعيل المنصة باعتبارها مساحة وطنية مفتوحة تتيح للشباب التعبير عن أفكارهم

وأوضحت أن مجموعة العمل المعنية ستعمل بالتنسيق مع رئاسة الجمهورية على تفعيل المنصة باعتبارها مساحة وطنية مفتوحة تتيح للشباب التعبير عن أفكارهم، وطرح مبادراتهم، والمشاركة في العمل التطوعي وخدمة المجتمع، والتفاعل الإيجابي مع القضايا التي تمس حياتهم ومستقبل وطنهم.

وأكدت الدكتورة سلافة جويلي أن صوت كل شاب وفكرة كل شابة يمكن أن يصنعا فرقًا، وأن الهدف هو الانتقال من الاستماع إلى الشباب إلى إشراكهم وتمكينهم من تحويل أفكارهم ومبادراتهم إلى أثر ملموس في المجتمع.

واختتمت بالتأكيد على أن الأكاديمية الوطنية للتدريب ستواصل القيام بدورها في إعداد وتأهيل وتمكين الشباب، داعية شباب مصر إلى المشاركة والتعبير عن أفكارهم ومبادراتهم، والمساهمة بإيجابية في بناء مستقبل وطنهم.

السيسي اليوم العالمي للشباب الأكاديمية الوطنية للتدريب وزارة الشباب والرياضة منصة وطنية تفاعلية للشباب

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