ترامب يعد: إيران انتهت إنها مسألة وقت فقط

نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منشوراً جديداً على الشبكة الاجتماعية “تروث سوشيال” التي يملكها، أعلن فيه، رداً على التهديدات التي أصدرتها الحكومة الإيرانية، أنه على الرغم من توقف الهجمات، فإن الاقتصاد الإيراني في طور الانهيار وأن الولايات المتحدة تسيطر سيطرة كاملة على الصراع.

وفي رسالة غاضبة على وسائل التواصل الاجتماعي، هاجم ترامب السلطات الإيرانية، واصفاً التهديدات التي تنشرها بأنها "أخبار كاذبة".

كما هاجم ترامب الإيرانيين قائلا: الولايات المتحدة تسيطر سيطرة كاملة على مضيق هرمز. أعتقد أننا سنحافظ على هذه السيطرة! يطلق الجميع على حصارنا البحري اسم "الجدار الفولاذي"، ولا تستطيع إيران فعل أي شيء حيال ذلك".

وأضاف: "ليس لديهم أسطول بحري، وليس لديهم سلاح جو، والجنود الذين تبقى لديهم لا يتقاضون رواتبهم، والحرس الثوري يُدمر ويهرب، وقيادتهم غير مستقرة، في أحسن الأحوال! ليس لديهم أموال - بلادهم "انتهت".

وتابع الرئيس ترامب وصف ثقة الإيرانيين وتهديداتهم ضمنياً بأنها جوفاء: "كل ما لديهم هو أخبار كاذبة وتضخم بنسبة 300%، والأمر يزداد سوءاً! إيران مجرد كلام بلا فعل".

وأخيراً، أضاف ترامب ساخراً من الإيرانيين: إنهم "لم يعودوا متنمرين الشرق الأوسط. الحمد لله"