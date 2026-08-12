نشأت في ظروف صعبة .. الحكم الصومالي «عمر عرتن»: «فخور جدا» بقيادتي السوبر الأوروبي

سيقود الحكم الصومالي عمر عرتن الذي حُرم من تأشيرة دخول للولايات المتحدة للمشاركة في إدارة مباريات كأس العالم 2026، مُواجهة كأس السوبر الأوروبي في كرة القدم بين باريس سان جيرمان الفرنسي وأستون فيلا الإنجليزي الأربعاء في سالزبورغ.



وقال “عرتن” في مقابلة نشرها موقع الاتحاد الأوروبي (يويفا): "كانت فترة صعبة للغاية. تعاطف معي كثيرون، لأنه عندما يعمل شخص لسنوات طويلة ويكون من المفترض أن يقوم بأمر ما، ثم يعجز عن ذلك، فإن الأمر يكون صعباً للغاية".

وقال رئيس فيفا السويسري - الإيطالي جاني إنفانتينو في حينه: "من المؤسف ما حدث للحكم الصومالي"، مضيفاً: "لا نتحكم في كل شيء".

ورداً على ذلك، أعلن الاتحاد الأوروبي (يويفا) أن عرتن سيدير مباراة الكأس السوبر الأوروبية.

وقال عرتن ليويفا: "كنت محظوظاً، لكنني عملت بجد كبير للوصول إلى هنا، وأنا فخور جداً بذلك. وكما يمكنكم أن تتخيلوا، نشأت في ظروف صعبة، لكن ذلك لم يمنعني من السعي وراء أحلامي".

وكان “عرتن” أول حكم صومالي يدير مباراة في كأس أمم إفريقيا عام 2024، وهو يستعد الآن لإدارة أول مباراة له في أوروبا.

وأضاف: "من الرائع دائماً خوض تجارب جديدة، وصنع ذكريات، وتعلم أشياء جديدة. وعندما تلقينا هذا الاتصال، كانت لحظة سعيدة جدًا، جدًا بالنسبة إليّ وإلى عائلتي".

ولتفسير قراره تعيين عرتن لإدارة المباراة، أشار يويفا إلى الاتفاق الذي وقعه في نهاية أبريل الماضي مع الاتحاد الإفريقي للعبة “كاف”، بهدف تعزيز التعاون بين الاتحادين القاريين.م الصومالي عمر عرتن الذي حُرم من تأشيرة دخول للولايات المتحدة للمشاركة في إدارة مباريات كأس العالم 2026، مواجهة كأس السوبر الأوروبي في كرة القدم بين باريس سان جيرمان الفرنسي وأستون فيلا الإنجليزي الأربعاء في سالزبورغ.

وقال “عرتن” في مقابلة نشرها موقع الاتحاد الأوروبي (يويفا): "كانت فترة صعبة للغاية. تعاطف معي كثيرون، لأنه عندما يعمل شخص لسنوات طويلة ويكون من المفترض أن يقوم بأمر ما، ثم يعجز عن ذلك، فإن الأمر يكون صعباً للغاية".

وقال رئيس فيفا السويسري - الإيطالي جاني إنفانتينو في حينه: "من المؤسف ما حدث للحكم الصومالي"، مضيفاً: "لا نتحكم في كل شيء".

ورداً على ذلك، أعلن الاتحاد الأوروبي (يويفا) أن عرتن سيدير مباراة الكأس السوبر الأوروبية.

وقال عرتن ليويفا: "كنت محظوظاً، لكنني عملت بجد كبير للوصول إلى هنا، وأنا فخور جداً بذلك. وكما يمكنكم أن تتخيلوا، نشأت في ظروف صعبة، لكن ذلك لم يمنعني من السعي وراء أحلامي".

وكان “عرتن” أول حكم صومالي يدير مباراة في كأس أمم إفريقيا عام 2024، وهو يستعد الآن لإدارة أول مباراة له في أوروبا.

وأضاف: "من الرائع دائماً خوض تجارب جديدة، وصنع ذكريات، وتعلم أشياء جديدة. وعندما تلقينا هذا الاتصال، كانت لحظة سعيدة جدا، جداً بالنسبة إليّ وإلى عائلتي".

ولتفسير قراره تعيين عرتن لإدارة المباراة، أشار يويفا إلى الاتفاق الذي وقعه في نهاية أبريل الماضي مع الاتحاد الإفريقي للعبة (كاف)، بهدف تعزيز التعاون بين الاتحادين القاريين.