الجيش الروسي يستهدف بنى تحتية وسفنا في 3 موانئ أوكرانية

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، استهداف بنى تحتية وسفن في 3 موانئ أوكرانية.

وأوضحت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الروسية (سبوتنيك) - أن القوات المسلحة الروسية استهدفت زورق دورية أوكرانيا في ميناء أوتشاكوف في مقاطعة نيكولاييف.

وأشارت الوزارة إلى استهداف القوات المسلحة الروسية بأسلحة جوية عالية الدقة وطائرات هجومية مُسيرة، سفينة شحن تحمل معدات عسكرية مجهزة بأنظمة حرب إلكترونية، وناقلة وقود للقوات المسلحة الأوكرانية في ميناء أوديسا.

ولفتت الوزارة إلى مواصلة القوات المسلحة الروسية توجيه ضربات للبنية التحتية للموانئ والسفن البحرية المستخدمة لصالح القوات المسلحة الأوكرانية.