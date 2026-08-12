مصر ترفع طموحاتها في الطاقة النظيفة.. 45% من احتياجاتها مستهدف إنتاجها من المصادر المتجددة بحلول 2028

تواصل مصر تنفيذ خطتها للتوسع في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، ضمن توجه الدولة نحو تنويع مصادر الطاقة وزيادة الاعتماد على المصادر النظيفة، مع استهداف إنتاج نحو 45% من احتياجاتها من الطاقة عبر المصادر المتجددة بحلول عام 2028.

طفرة ملحوظة خلال السنوات الأخيرة

وقال الدكتور جمال القليوبي، أستاذ هندسة البترول والطاقة، إن قطاع الطاقة المصري شهد طفرة ملحوظة خلال السنوات الأخيرة، انعكست على حجم القدرات المنتجة من مصادر الطاقة المتجددة، والتي وصلت حاليًا إلى نحو 11 ألفًا و500 ميجاوات.

وأوضح القليوبي، خلال مداخلة ببرنامج «الحياة اليوم» المذاع عبر قناة «الحياة»، أن خريطة الطاقة المتجددة في مصر شهدت تحولًا واضحًا، بعدما كان الاعتماد في السابق يتركز بدرجة أكبر على مشروعات طاقة الرياح، لتتوسع الدولة بشكل ملحوظ في مشروعات الطاقة الشمسية.

توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية

وأشار إلى أن مجمع بنبان للطاقة الشمسية يمثل أحد أبرز مشروعات هذا التوسع، حيث تتجاوز قدراته الإنتاجية 2000 ميجاوات، لافتًا إلى وجود مستهدفات لتنفيذ مرحلة ثانية من المشروع، بما يعزز قدرات مصر في مجال توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية.

وأكد أستاذ هندسة البترول والطاقة أن التوسع في مشروعات الطاقة الشمسية والرياح يمثل خطوة مهمة ضمن استراتيجية مصر لتنويع مزيج الطاقة، ورفع مساهمة المصادر المتجددة في تلبية احتياجات السوق المحلية خلال السنوات المقبلة.