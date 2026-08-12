ببطارية لا تنتهي.. هواوي تكشف عن ساعتي Watch GT 7 وGT 7 Pro بمواصفات متطورة

أطلقت شركة هواوي، رسميا ساعتيها الذكيتين الجديدتين Watch GT 7 وWatch GT 7 Pro في الصين، إلى جانب عدد من منتجاتها الجديدة، لتقدم الساعتان ترقيات محدودة مقارنة بسلسلة Watch GT 6 السابقة، مع تحسينات في تتبع الصحة والرياضة وتصميم أكثر فخامة في إصدار Pro.

Huawei Watch GT 7.. مقاسان وشاشة ساطعة

تأتي ساعة هواوي Watch GT 7 بمقاسين مختلفين للهيكل، هما 41 ملم و46 ملم، بينما يتوفر إصدار Watch GT 7 Pro بمقاس واحد.

ولا تختلف الساعتان كثيرا من حيث التصميم عن الجيل السابق، لكن هواوي أجرت بعض التحسينات على الخامات والمكونات الداخلية.

ويحصل إصدار Watch GT 7 بقياس 41 ملم على شاشة AMOLED دائرية قياس 1.32 بوصة، بينما يأتي طراز 46 ملم وإصدار GT 7 Pro بشاشة AMOLED أكبر قياس 1.47 بوصة.

وتصل درجة السطوع القصوى في جميع الإصدارات إلى 3000 شمعة، ما يوفر رؤية أفضل للشاشة في ظروف الإضاءة القوية.

إصدار Watch GT 7

خامات أكثر فخامة في Watch GT 7 Pro

تعتمد Watch GT 7 على هيكل مصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ، مع ظهر من مادة مركبة مدعمة بالألياف.

أما Watch GT 7 Pro فتقدم مستوى أعلى من الفخامة، إذ تأتي بهيكل مصنوع من سبائك التيتانيوم، إلى جانب لوحة خلفية من السيراميك النانوي المتبلور.

مستشعرات صحية وميزات رياضية جديدة

تضم الساعتان مستشعرا بصريا لمراقبة معدل ضربات القلب، بالإضافة إلى مستشعر لقياس درجة حرارة الجلد.

ويضيف إصدار Watch GT 7 Pro ميزة تخطيط القلب الكهربائي ECG، إلى جانب مجموعة من التحسينات في قدرات تتبع المؤشرات الصحية.

كما وسعت هواوي إمكانات تتبع الأنشطة الرياضية، وأضافت أوضاعا رياضية جديدة إلى سلسلة Watch GT 7.

بطارية تصل إلى 21 يوما

تقول هواوي إن إصدار Watch GT 7 بقياس 41 ملم قادر على العمل لمدة تصل إلى 14 يوما بشحنة واحدة في ظل الاستخدام الخفيف.

أما نسخة 46 ملم من Watch GT 7، إلى جانب Watch GT 7 Pro، فتصل مدة تشغيلهما إلى 21 يوما في ظروف الاستخدام نفسها.

إصدار Watch GT 7 Pro

أسعار Huawei Watch GT 7 وGT 7 Pro

يبدأ سعر ساعة هواوي Watch GT 7 بقياس 41 ملم من 1588 يوانا، بينما يبلغ سعر إصدار 46 ملم 1688 يوانا.

أما Huawei Watch GT 7 Pro فتبدأ من 2688 يوانا، وتتوفر الساعتان بمجموعة متنوعة من خيارات الأحزمة، ويمكن شراؤهما حاليا عبر متجر هواوي الإلكتروني الرسمي في الصين.