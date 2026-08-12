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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أحمد موسى: 5 تريليونات جنيه حجم الإنفاق على مشروعات الكهرباء منذ 2014

أحمد موسى
أحمد موسى
محمود زيدان

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي اهتمامًا كبيرًا بملف الكهرباء والطاقة المتجددة، مشيراً إلى أن  الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم كان يعقد اجتماعا في غاية الأهمية.

وتابع «موسى» خلال برنامجه «على مسئوليتي»، الذي يذاع على شاشة قناة «صدى البلد»: الرئيس بيتابع ملف الطاقة على مدار الساعة.. مش كل يوم، لأ.. على مدار الساعة.. متابعات مستمرة واجتماعات لا تتوقف مع مسئولي الدولة؛ رئيس الوزراء، وزير الكهرباء، ووزير البترول.. بنعمل إيه في منظومة الكهرباء والطاقة؟ وإيه الوضع الحالي عندنا.

وأضاف : «الرئيس النهاردة وجهنا لنقطة فارقة؛ إحنا بنحكي عن الطاقة الجديدة والمتجددة. كنا بنقول استهداف نسبة 42% بحلول عام 2034، وبعدين نزلنا بيها لـ 2030، لكن الرئيس قال لأ.. عام 2028 فقط! ومش بس كده، الرئيس رفع النسبة المستهدفة النهاردة من 42% إلى 45% طاقة جديدة ومتجددة، إحنا بنتكلم عن طاقة شمسية، طاقة رياح، بالإضافة للطاقة النووية والهيدروجين الأخضر وغيرها.. ده هو التحدي الحقيقي اللي قدام الدولة المصرية».

5 تريليون جنيه إنفاق على مشروعات الكهرباء

وأردف: «عايز أقول للناس اللي بتسأل عن الفلوس والإنفاق النهاردة عندك 5 تريليون جنيه إنفاق على مشروعات الكهرباء.. فاكرين 2014؟، فاكرين طبعاً.. ربنا ما يرجعها أيام، الكهرباء كانت بتقطع بالساعات والـ 20 ساعة في درجة حرارة زي النهاردة تتجاوز 40 درجة.. فالرئيس أخذ قرار تاريخي وقتها.. الكهرباء أمن قومي.. لأن لو ما عندكش كهرباء؛ ما عندكش مصانع، ما عندكش شغل، وما تتكلمش عن تنمية».

واستطرد: «كده اتعملت محطات جبارة من 2014 لحد النهاردة بحجم إنفاق 5 تريليونات جنيه، عشان ما يجيش يوم زي النهاردة ونقول تخفيف أحمال ونوقف حال الناس.. لأ، مفيش الكلام ده.. اهتمام الرئيس اليوم بالكهرباء يا جماعة؛ لأن الظروف والتطورات في المنطقة بُكره ما حدش عارف رايحة فين».

أحمد موسى مشروعات الكهرباء الكهرباء طاقة شمسية الدولة المصرية

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