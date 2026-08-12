خناقة ستات.. القبض على سيدتين تشاجرتا بسبب لهو الأطفال بالإسكندرية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضرر خلاله القائم على النشر من قيام إحدى السيدات بالتعدى على زوجته بالضرب داخل العقار محل سكنهم بالإسكندرية .







بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن ، وأمكن تحديد زوجة القائم على النشر (ربة منزل – مقيمة بدائرة قسم شرطة أول العامرية) وبسؤالها قررت أنه بتاريخ 9 / الجارى حدثت مشاجرة بينها وجارتها لخلافات الجيرة "لهو الأطفال" تعدت خلالها الأخيرة عليها بالضرب بالأيدى .





أمكن تحديد وضبط المشكو فى حقها (ربة منزل) ، وبمواجهتها إعترفت بإرتكابها الواقعة لذات الخلافات وإتهمت الشاكية بالتعدى عليها بالسب والضرب .





تم إتخاذ الإجراءات القانونية.









