قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شوط أول إيجابي بين باريس سان جيرمان وأستون فيلا بالسوبر الأوروبي
17 فئة تحت مظلة التأمينات.. من يشملهم قانون المعاشات؟
ضربة للأهلي.. إصابة يوسف بلعمري قبل انطلاق الموسم
جمارك مطار الأقصر تضبط محاولة تهريب عدد من عبوات سائل السجائر الإلكترونية
أحمد موسى مناشدا رابطة الأندية: أخَّروا مباريات الدوري ساعة عشان ارتفاع درجات الحرارة
رئيس البورصة: الاقتصاد المصري متنوع وليس معتمدا على قطاع بعينه
ضبط سلاح ناري وطلقات حية مهربة بحوزة راكب في مطار القاهرة
عمر رضوان: التطور التكنولوجي أسهم في استفادة البورصة المصرية من تطورات عديدة
جيش الاحتلال الإسرائيلي يستهدف قياديا بحماس في غارة جوية على بيت لاهيا
تشافي مديرا فنيا لمنتخب هولندا.. تفاصيل
الأمم المتحدة: اعتداءات المستوطنين ضد الفلسطينيين مخالفة جسيمة للقانون الدولي
المحمدي: إيمري أعاد أستون فيلا إلى المحافل الأوروبية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

رئيس البورصة: الاقتصاد المصري متنوع وليس معتمدا على قطاع بعينه

الإقتصاد المصري
الإقتصاد المصري
محمود محسن

قال عمر رضوان رئيس البورصة المصرية، إنّ البورصة المصرية مرآة للاقتصاد المصري، إن مؤشر البورصة المصرية يشهد صعودا بنسبة 30% منذ بداية العام الجاري، وهو مؤشر يشمل جميع القطاعات الممثلة في البورصة المصرية.

وأضاف في مداخلة مع الإعلامي عمرو خليل، مقدم برنامج "من مصر"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ البورصة المصرية مرآة للاقتصاد المصري، مشيرًا، إلى أن الاقتصاد المصري متنوع وعدد القطاعات الممثلة فيه متنوعة ولا يعتمد على قطاع بعينه، مشيرًا، إلى أنّ مؤشر egx30 هو مؤشر الشركات الرائدة ويشمل عددا كبيرا جدا من القطاعات أكبرها القطاع المالي (قطاع البنوك)، وقطاع العقارات، ويمثل فيه جميع القطاعات الموجودة في الاقتصاد المصري.

وحول الاستثمارات الأخيرة والإعلان عن عدد من الصفقات العقارية الكبرى لعدد من الشركات العربية ومدى تأثيرها على البورصة المصرية إيجابا في الفترة القريبة المقبلة، أوضح: "بكل تأكيد، أي صفقة من هذه الصفقات يؤثر إيجابا، ولكن إذا نظرنا بشكل أكثر شمولا، سنجد أن الاقتصاد المصري في مجموعه ينمو نموا كبيرا بكل قطاعاته، والجميع يرى نمو الناتج القومي المحلي في الربع الأخير 5.3%، وهناك إيرادات مصر من العملة المصرية التي تحقق نموا كبيرا من كل المصادر سواء من عائدات تحويل المصريين بالخارج أو قناة السويس أو السياحة، وكلها تشهد أرقاما قياسية".

 الاقتصاد المصري في حالة تعافي

وذكر، أن هذا النمو أدى إلى أن الاحتياطيات بلغت 55 مليار دولار، وهو رقم قياسي، مشيرًا، إلى أنّ صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك المصرية بلغ نحو 30 مليار دولار أو أقل قليلا، بعدما كان يقدر بسالب 30 مليار دولار منذ عامين أو 3 أعوام، مشددًا، على أن هذه الأرقام تؤكد أن الاقتصاد المصري في حالة تعافي شديدة.

رئيس البورصة المصرية مؤشر البورصة المصرية القطاعات القطاع المالي الاقتصاد المصري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عمر ووالدته الراحلة

سايبة لبابا طقم العزاء مكوي في الدولاب.. شاب يرثي والدته بكلمات تهز القلوب: رجعت من السفر ملقتكيش

وزير التربية والتعليم

حقيقة إلغاء منهج اكتشف " Discover" لـ"طلاب إبتدائي" ..التعليم تحسم الجدل

موعد انكسار الموجة الحارة

احذروا التعرض للشمس.. موعد انكسار الموجة الحارة

الأهلي

إصابة قوية تهز معسكر الأهلي في إسبانيا.. نقل يوسف بلعمري إلى المستشفى

وفاة طالبة الحقوق بعد حقنة تخسيس

بعد حقنة تخسيس.. وفاة طالبة مصرية في بريطانيا والتحقيقات تكشف مفاجأة..ماذا حدث لها

الطقس

انخفاض مفاجئ في الحرارة.. الأرصاد تكشف مفاجآت طقس الـ5 أيام المقبلة

حالة الطقس

الحرارة تقترب من 44 درجة.. تحذير عاجل للمواطنين

الدراسة في المدارس

أسباب مطالب تأجيل الدراسة 2027 في المدارس لمدة أسبوع.. تربوي يوضح

ترشيحاتنا

السكر

هيظبط مزاجك.. مشروب غير متوقع يخفض السكر ويضبط المزاجي

الكساح

احترس.. اشياء غير متوقعة تسبب الكساح

الكربوهيدرات

مش هتصدق.. الكربوهيدرات مفيدة للجسم | تفاصيل

بالصور

محافظ الشرقية يقدم واجب العزاء في وفاة شهداء لقمة العيش بقرية بحر البقر بالحسينية

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

محافظا الشرقية والإسماعيلية يعزيان أسر شهداء حادث «لقمة العيش» بقرية الملاك

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

تويوتا تستدعي 655 ألف سيارة كامري عالميًا بسبب عطل في شاشة العرض

سيارة كامري
سيارة كامري
سيارة كامري

سحر رامي تحتفل بكتب كتاب نجلها يوسف الإمام على فتاة من خارج الوسط الفني

من كتب كتاب يوسف نجل سحر رامي
من كتب كتاب يوسف نجل سحر رامي
من كتب كتاب يوسف نجل سحر رامي

فيديو

طارق الشناوي

طارق الشناوي يكشف سر نجاح «خلي بالك من نفسك» مع ياسمين عبد العزيز والسقا |فيديو

جريمة التجمع الخامس

ضحّى بأسرة كاملة والسبب ضائقة مالية.. حقيقة جريمة التجمع الخامس | فيديوجراف

دنيا عبد العزيز

دنيا عبد العزيز: المسرح من أهم الفنون.. وتكشف تفاصيل مشاركتها في المداح 7| فيديو

جورج وسوف

بعد غياب عامين.. جورج وسوف يطرح أحدث أغانيه «طمني ع الحبايب»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الحوار الواعي يؤمن خطى الأبناء

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك ياناسي

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: أزمة «شنجن» الجدية وانفجار العقد الأيديولوجي في أوروبا

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: خطوط محمول باسمك دون علمك.. من يتحمل المسئولية؟

بروتوكول تعاون بين جامعة دمنهور ومياه البحيرة

تعاون بين جامعة دمنهور ومياه البحيرة لدعم التنمية المستدامة وخدمة المجتمع

المزيد