رئيس البورصة: الاقتصاد المصري متنوع وليس معتمدا على قطاع بعينه

قال عمر رضوان رئيس البورصة المصرية، إنّ البورصة المصرية مرآة للاقتصاد المصري، إن مؤشر البورصة المصرية يشهد صعودا بنسبة 30% منذ بداية العام الجاري، وهو مؤشر يشمل جميع القطاعات الممثلة في البورصة المصرية.

وأضاف في مداخلة مع الإعلامي عمرو خليل، مقدم برنامج "من مصر"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ البورصة المصرية مرآة للاقتصاد المصري، مشيرًا، إلى أن الاقتصاد المصري متنوع وعدد القطاعات الممثلة فيه متنوعة ولا يعتمد على قطاع بعينه، مشيرًا، إلى أنّ مؤشر egx30 هو مؤشر الشركات الرائدة ويشمل عددا كبيرا جدا من القطاعات أكبرها القطاع المالي (قطاع البنوك)، وقطاع العقارات، ويمثل فيه جميع القطاعات الموجودة في الاقتصاد المصري.

وحول الاستثمارات الأخيرة والإعلان عن عدد من الصفقات العقارية الكبرى لعدد من الشركات العربية ومدى تأثيرها على البورصة المصرية إيجابا في الفترة القريبة المقبلة، أوضح: "بكل تأكيد، أي صفقة من هذه الصفقات يؤثر إيجابا، ولكن إذا نظرنا بشكل أكثر شمولا، سنجد أن الاقتصاد المصري في مجموعه ينمو نموا كبيرا بكل قطاعاته، والجميع يرى نمو الناتج القومي المحلي في الربع الأخير 5.3%، وهناك إيرادات مصر من العملة المصرية التي تحقق نموا كبيرا من كل المصادر سواء من عائدات تحويل المصريين بالخارج أو قناة السويس أو السياحة، وكلها تشهد أرقاما قياسية".

الاقتصاد المصري في حالة تعافي

وذكر، أن هذا النمو أدى إلى أن الاحتياطيات بلغت 55 مليار دولار، وهو رقم قياسي، مشيرًا، إلى أنّ صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك المصرية بلغ نحو 30 مليار دولار أو أقل قليلا، بعدما كان يقدر بسالب 30 مليار دولار منذ عامين أو 3 أعوام، مشددًا، على أن هذه الأرقام تؤكد أن الاقتصاد المصري في حالة تعافي شديدة.