سيلتك الإسكتلندي يكشف عن صفقة هيثم حسن رسمياً

أعلن نادي سيلتك الإسكتلندي، اليوم الأربعاء، تعاقده رسميًا مع الدولي المصري هيثم حسن، قادمًا من صفوف ريال أوفييدو الإسباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، ليخوض اللاعب تحديًا جديدًا في الملاعب الأوروبية مع أحد أبرز أندية الكرة الإسكتلندية.

سيلتك الإسكتلندي يعلن التعاقد مع هيثم حسن

وأكد سيلتك، في بيان رسمي، إتمام الصفقة، موضحًا أن هيثم حسن وقع على عقد يمتد لمدة 4 سنوات، مع وجود خيار للتمديد موسمًا إضافيًا، وذلك بعد استكمال إجراءات التصريح الدولي الخاصة باللاعب.

وحرص النادي الإسكتلندي على الترحيب بجناحه المصري الجديد، حيث قال في بيانه: «يسرنا الإعلان عن التعاقد مع الجناح الدولي المصري هيثم حسن قادمًا من ريال أوفييدو»، قبل أن يختتم رسالته بعبارة: «مرحبًا بك يا هيثم».

وكشفت شبكة «سكاي سبورتس»، أن صفقة انتقال هيثم حسن إلى سيلتك ستكلف خزينة النادي 6 ملايين جنيه إسترليني كقيمة ثابتة، بالإضافة إلى 3 ملايين جنيه إسترليني أخرى في صورة حوافز ومكافآت مرتبطة ببنود عقد اللاعب، لتصل القيمة الإجمالية المحتملة للصفقة إلى 9 ملايين جنيه إسترليني.

سيلتك يرحب بالفرعون المصري هيثم حسن

ويأتي تعاقد سيلتك مع هيثم حسن، ضمن خطة النادي لتدعيم صفوفه استعدادًا للموسم الجديد، حيث يراهن الجهاز الفني على قدرات اللاعب الهجومية وسرعته ومهاراته الفردية لمنح الفريق حلولًا إضافية على الأطراف.

ويأمل هيثم حسن في أن تكون تجربته الجديدة مع سيلتك خطوة مهمة نحو مواصلة التألق في الملاعب الأوروبية، بعدما خاض فترة مع ريال أوفييدو ونجح في لفت الأنظار بأدائه.

ومن المنتظر أن يمثل انضمام اللاعب المصري إضافة قوية للفريق الإسكتلندي، خاصة مع تطلعات سيلتك للمنافسة على البطولات المحلية وتحقيق نتائج مميزة في الاستحقاقات القارية خلال الموسم الجديد.