الطب من 79% .. مؤشرات تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية 2026

يبحث طلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور عن تنسيق الجامعات الخاصة2026 و تنسيق الجامعات الأهلية2026 ، حيث يستعد نسبة كبيرة من الطلاب للالتحاق بجامعة خاصة أو أهلية بمقابل مادي بحثاً عن تحقيق حلم الكلية الذي يتمناها الطالب، وهناك توقعات مبدئية لـ مؤشرات تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية لكليات الطب والهندسة والصيدلة وحاسبات ومعلومات نستعرضها لكم تفصيليًا في السطور التالية..

تنسيق الجامعات الخاصة 2026

الطب البشري: 79%.

طب الأسنان: 77%.

الصيدلة: 71%.

العلاج الطبيعي: 75%.

الهندسة: 67%.

الطب البيطري: 66%.

الحاسبات: 60%.

التمريض: 53%.

الإعلام: 53%.

اللغات والترجمة: 53%.

الفنون الصحية التطبيقية: 53%.

تنسيق الجامعات الأهلية2026

الطب البشري: 81%.

طب الأسنان: 79%.

الصيدلة: 72%.

العلاج الطبيعي: 77%.

الهندسة: 68%.

الطب البيطري: 67%.

الحاسبات: 61%.

التمريض: 56%.

الإعلام: 53%.

اللغات والترجمة: 53%.

الفنون الصحية التطبيقية: 53%.



مصاريف جامعة القاهرة الأهلية 2026-2027

كلية الطب البشري: 155 ألف جنيه سنويًا.

كلية طب الأسنان: 125 ألف جنيه سنويًا.

كلية الصيدلة: 110 آلاف جنيه سنويًا.

كلية العلاج الطبيعي: 110 آلاف جنيه سنويًا.

كلية الهندسة: 80 ألف جنيه سنويًا.

كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي: 80 ألف جنيه سنويًا.

كلية الطب البيطري: 80 ألف جنيه سنويًا.

كلية العلوم: 60 ألف جنيه سنويًا.

كلية التمريض: 60 ألف جنيه سنويًا.

مصاريف جامعة الجلالة الأهلية 2026

- مصاريف كلية الطب البشري 2026: 197 ألف جنيه

- مصاريف كلية طب الأسنان 2026: 175 ألف جنيه

- مصاريف كلية العلاج الطبيعي 2026: 122 ألف جنيه

- مصاريف كلية الصيدلة 2026: 123 ألف جنيه

- مصاريف كلية التمريض 2026: 61 ألف جنيه

- مصاريق كلية الهندسة: 100 ألف جنيه

-مصاريف كلية الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي 2026: 95 ألف جنيه

-مصاريف كلية تكنولوجيا العلوم الصحية: 61 ألف جنيه

- مصاريف كلية التجارة وإدارة الاعمال: 64 ألف جنيه

- مصاريف كلية العلوم الأساسية : 67 ألف جنيه

- مصاريف كلية الفنون والتصميم : 70 ألف جنيه

مصاريف جامعة الملك سلمان الدولية 2026

- مصاريف كلية الطب البشري 2026: 152 ألف جنيه

- مصاريف كلية طب الأسنان 2026: 125 ألف جنيه

- مصاريف كلية العلاج الطبيعي 2026: 93 ألف جنيه

- مصاريف كلية التمريض 2026: 44 ألف جنيه

- مصاريق كلية الهندسة : 75 ألف جنيه

-مصاريف كلية الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي 2026: 75 ألف جنيه

- مصاريف كلية التجارة وإدارة الاعمال: 50 ألف جنيه

-مصاريف كلية السياحة 40 ألف جنيه

- مصاريف كلية العلوم الأساسية: 52 ألف جنيه

- مصاريف كلية الفنون والتصميم : 54 ألف جنيه

مصروفات جامعة مدينة السادات الأهلية 2026

- مصاريف كلية الصيدلة: 90 ألف جنيه

- مصاريف كلية الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي: 62 ألف جنيه

-مصاريف كلية الطب البيطري: 65 ألف جنيه

- مصاريف كلية التجارة وإدارة الاعمال: 40 ألف جنيه

- مصاريف كلية السياحة: 30 ألف جنيه

- مصاريف كلية العلوم: 45 ألف جنيه

مصاريف جامعة الإسكندرية الاهلية

- مصاريف كلية الطب البشري 2026: 176 ألف جنيه

- مصاريف كلية طب الأسنان 2026: 155 ألف جنيه

- مصاريف كلية الصيدلة 2026: 137 ألف جنيه

- مصاريق كلية الهندسة : 101 آلاف جنيه

- مصاريف كلية الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي 2026: تبدأ من 69 ألف جنيه وحتى 84 ألف جنيه

- مصاريف كلية الإعلام: 66 ألف جنيه

- مصاريف كلية التجارة وإدارة الاعمال: 69 ألف جنيه

- مصاريف كلية العلوم الإنسانية: 64 ألف جنيه

مصاريف جامعة أسيوط الأهلية 2026

- مصاريف كلية الطب البشري 2026: 165 ألف جنيه

- مصاريف كلية طب الأسنان 2026: 130 ألف جنيه

- مصاريف كلية الصيدلة 2026: 100 ألف جنيه

- مصاريق كلية الهندسة: 65 ألف جنيه

-مصاريف كلية الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي 2026: 65 ألف جنيه

- مصاريف العلوم الإدارية والمالية: 50 ألف جنيه

- مصاريف كلية الألسن: 45 ألف جنيه

مصاريف جامعة المنصورة الأهلية 2026

- مصاريف كلية الطب البشري 2026: 165 ألف جنيه

- مصاريف كلية طب الأسنان 2026: 137 ألف جنيه

- مصاريف كلية العلاج الطبيعي 2026: 125 ألف جنيه

- مصاريف كلية الصيدلة 2026: 135 ألف جنيه لبرنامج مانشستر و121 لفارم دي

- مصاريف كلية التمريض 2026: 77 ألف جنيه

- مصاريق كلية الهندسة: 82 ألف جنيه

-مصاريف كلية تكنولوجيا العلوم الصحية: 66 ألف جنيه

- مصاريف كلية الاقتصاد: 44 ألف جنيه

- مصاريف كلية العلوم الإنسانية: 40 ألف جنيه