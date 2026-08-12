قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سيدة إعلان محمد صلاح في تركيا: عايزة أعزم كل المصريين في بيتي
حماس تعلن مشاركتها في الانتخابات الفلسطينية ضمن ائتلاف وطني واسع
تلوث نفطي أمام السواحل الإيرانية.. طهران تتهم سفينة أجنبية وتحذر من تداعيات بيئية
الدقهلية.. العثور على جثة سيدة في أحد شوارع طلخا
دعاء الذهاب للعمرة .. ردده بيقين يرزقك الله زيارة بيته الحرام
سعر الدولار اليوم الخميس 13-8-2026
زلزال كولومبيا.. 265 قتيلاً و496 مفقوداً وعمليات الإنقاذ تتواصل تحت الأنقاض
ما الفرق بين خطأ آدم وخطيئة إبليس؟.. علي جمعة يجيب
مصرع شخصين إثر تحطم مروحية عسكرية تابعة للجيش الأمريكي
انخفاض مفاجئ وأمطار.. الأرصاد تكشف موعد انكسار الموجة الحارة في مصر
العراق.. اعتقال 4 أشخاص لحيازتهم أكثر من 20 مسيرة ببغداد
بين صفقة القرن وفسخ العقد.. علاقة عبدالله السعيد والزمالك أغرب حكايات الكرة المصرية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

الطب من 79% .. مؤشرات تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية 2026

تنسيق الجامعات الخاصة2026
تنسيق الجامعات الخاصة2026
رشا عوني

يبحث طلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور عن تنسيق الجامعات الخاصة2026 و تنسيق الجامعات الأهلية2026 ، حيث يستعد نسبة كبيرة من الطلاب للالتحاق بجامعة خاصة أو أهلية بمقابل مادي بحثاً عن تحقيق حلم الكلية الذي يتمناها الطالب، وهناك توقعات مبدئية لـ مؤشرات تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية لكليات الطب والهندسة والصيدلة وحاسبات ومعلومات نستعرضها لكم تفصيليًا في السطور التالية.. 

تنسيق الجامعات الخاصة 2026

الطب البشري: 79%.

طب الأسنان: 77%.

الصيدلة: 71%.

العلاج الطبيعي: 75%.

الهندسة: 67%.

الطب البيطري: 66%.

الحاسبات: 60%.

التمريض: 53%.

الإعلام: 53%.

اللغات والترجمة: 53%.

الفنون الصحية التطبيقية: 53%.

تنسيق الجامعات الأهلية 2024 .. تعرف على خطوات التقديم والمصاريف | المصري اليوم

تنسيق الجامعات الأهلية2026 

الطب البشري: 81%.

طب الأسنان: 79%.

الصيدلة: 72%.

العلاج الطبيعي: 77%.

الهندسة: 68%.

الطب البيطري: 67%.

الحاسبات: 61%.

التمريض: 56%.

الإعلام: 53%.

اللغات والترجمة: 53%.

الفنون الصحية التطبيقية: 53%.

تنسيق الجامعات الأهلية 2024 للثانوية العامة والأزهرية.. «الطب» أقل من 80% و«إعلام» 53% | المصري اليوم


مصاريف جامعة القاهرة الأهلية 2026-2027

كلية الطب البشري: 155 ألف جنيه سنويًا.
كلية طب الأسنان: 125 ألف جنيه سنويًا.
كلية الصيدلة: 110 آلاف جنيه سنويًا.
كلية العلاج الطبيعي: 110 آلاف جنيه سنويًا.
كلية الهندسة: 80 ألف جنيه سنويًا.
كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي: 80 ألف جنيه سنويًا.
كلية الطب البيطري: 80 ألف جنيه سنويًا.
كلية العلوم: 60 ألف جنيه سنويًا.
كلية التمريض: 60 ألف جنيه سنويًا.

مصاريف جامعة الجلالة الأهلية 2026

- مصاريف كلية الطب البشري 2026: 197 ألف جنيه
- مصاريف كلية طب الأسنان 2026: 175 ألف جنيه
- مصاريف كلية العلاج الطبيعي 2026: 122 ألف جنيه
- مصاريف كلية الصيدلة 2026: 123 ألف جنيه
- مصاريف كلية التمريض 2026: 61 ألف جنيه
- مصاريق كلية الهندسة: 100 ألف جنيه
-مصاريف كلية الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي 2026: 95 ألف جنيه
-مصاريف كلية تكنولوجيا العلوم الصحية: 61 ألف جنيه
- مصاريف كلية التجارة وإدارة الاعمال: 64 ألف جنيه
- مصاريف كلية العلوم الأساسية : 67 ألف جنيه
- مصاريف كلية الفنون والتصميم : 70 ألف جنيه

مصاريف جامعة الملك سلمان الدولية 2026

- مصاريف كلية الطب البشري 2026: 152 ألف جنيه
- مصاريف كلية طب الأسنان 2026: 125 ألف جنيه
- مصاريف كلية العلاج الطبيعي 2026: 93 ألف جنيه
- مصاريف كلية التمريض 2026: 44 ألف جنيه
- مصاريق كلية الهندسة : 75 ألف جنيه
-مصاريف كلية الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي 2026: 75 ألف جنيه
- مصاريف كلية التجارة وإدارة الاعمال: 50 ألف جنيه
-مصاريف كلية السياحة 40 ألف جنيه
- مصاريف كلية العلوم الأساسية: 52 ألف جنيه
- مصاريف كلية الفنون والتصميم : 54 ألف جنيه

طب الأسنان بـ125 ألف.. مصروفات جامعة بنها الأهلية للعام الجديد

مصروفات جامعة مدينة السادات الأهلية 2026

- مصاريف كلية الصيدلة: 90 ألف جنيه
- مصاريف كلية الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي: 62 ألف جنيه
-مصاريف كلية الطب البيطري: 65 ألف جنيه
- مصاريف كلية التجارة وإدارة الاعمال: 40 ألف جنيه
- مصاريف كلية السياحة: 30 ألف جنيه
- مصاريف كلية العلوم: 45 ألف جنيه

مصاريف جامعة الإسكندرية الاهلية

- مصاريف كلية الطب البشري 2026: 176 ألف جنيه
- مصاريف كلية طب الأسنان 2026: 155 ألف جنيه
- مصاريف كلية الصيدلة 2026: 137 ألف جنيه
- مصاريق كلية الهندسة : 101 آلاف جنيه
- مصاريف كلية الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي 2026: تبدأ من 69 ألف جنيه وحتى 84 ألف جنيه
- مصاريف كلية الإعلام: 66 ألف جنيه
- مصاريف كلية التجارة وإدارة الاعمال: 69 ألف جنيه
- مصاريف كلية العلوم الإنسانية: 64 ألف جنيه

مصاريف جامعة أسيوط الأهلية 2026

- مصاريف كلية الطب البشري 2026: 165 ألف جنيه
- مصاريف كلية طب الأسنان 2026: 130 ألف جنيه
- مصاريف كلية الصيدلة 2026: 100 ألف جنيه
- مصاريق كلية الهندسة: 65 ألف جنيه
-مصاريف كلية الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي 2026: 65 ألف جنيه
- مصاريف العلوم الإدارية والمالية: 50 ألف جنيه
- مصاريف كلية الألسن: 45 ألف جنيه

مصاريف جامعة المنصورة الأهلية 2026

- مصاريف كلية الطب البشري 2026: 165 ألف جنيه
- مصاريف كلية طب الأسنان 2026: 137 ألف جنيه
- مصاريف كلية العلاج الطبيعي 2026: 125 ألف جنيه
- مصاريف كلية الصيدلة 2026: 135 ألف جنيه لبرنامج مانشستر و121 لفارم دي
- مصاريف كلية التمريض 2026: 77 ألف جنيه
- مصاريق كلية الهندسة: 82 ألف جنيه
-مصاريف كلية تكنولوجيا العلوم الصحية: 66 ألف جنيه
- مصاريف كلية الاقتصاد: 44 ألف جنيه
- مصاريف كلية العلوم الإنسانية: 40 ألف جنيه

تنسيق الجامعات الخاصة2026 تنسيق الجامعات الاهلية2026 مؤشرات كلية الطب 2026 مصاريف جامعة القاهرة الاهلية مصاريف الجامعات الخاصة تنسيق الكليات2026

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كليات تقبل من 50% علمي وادبي

لو جايب 50 %.. كليات تنتظرك في المرحلة الثالثة علمي وأدبي

الدراسة في المدارس

أسباب مطالب تأجيل الدراسة 2027 في المدارس لمدة أسبوع.. تربوي يوضح

حقيقة الهزة الأرضية

هل حدث زلزال جديد الآن؟.. مسؤول بمعهد البحوث الفلكية يكشف

موعد انكسار الموجة الحارة

احذروا التعرض للشمس.. موعد انكسار الموجة الحارة

الأهلي

إصابة قوية تهز معسكر الأهلي في إسبانيا.. نقل يوسف بلعمري إلى المستشفى

الطقس

انخفاض مفاجئ في الحرارة.. الأرصاد تكشف مفاجآت طقس الـ5 أيام المقبلة

حالة الطقس

الحرارة تقترب من 44 درجة.. تحذير عاجل للمواطنين

المتهم

دموع وحسرة.. المتهم بقتل شقيقه في المنوفية يكشف تفاصيل اللحظات الأخيرة: مكنتش قاصد أموته

ترشيحاتنا

أشرف داري

الأهلي يغلق باب التعاقد مع جيمس إيتو ويحدد أولوياته في الميركاتو الصيفي

لويس إنريكي

لويس إنريكي: الفوز بالسوبر الأوروبي لم يكن سهلًا.. وطموحنا حصد كل الألقاب

جوليان ألفاريز

جوليان ألفاريز يطلب الرحيل إلى برشلونة.. وأتلتيكو مدريد يرفض فتح باب التفاوض

بالصور

بفستان لافت.. كارولين عزمي تخطف الأنظار في أحدث ظهور

كارولين عزمي
كارولين عزمي
كارولين عزمي

استلم في نفس اليوم.. كم سعر استخراج بطاقة بدل فاقد؟

استخراج بطاقة شخصية بدل فاقد
استخراج بطاقة شخصية بدل فاقد
استخراج بطاقة شخصية بدل فاقد

محافظ الشرقية يقدم واجب العزاء في وفاة شهداء لقمة العيش بقرية بحر البقر بالحسينية

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

محافظا الشرقية والإسماعيلية يعزيان أسر شهداء حادث «لقمة العيش» بقرية الملاك

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

نور محمود

نور محمود: «تياترو» أعاد للجمهور مسرح زمان.. وأستعد لمسلسل 15 حلقة| خاص

طارق الشناوي

طارق الشناوي يكشف سر نجاح «خلي بالك من نفسك» مع ياسمين عبد العزيز والسقا |فيديو

جريمة التجمع الخامس

ضحّى بأسرة كاملة والسبب ضائقة مالية.. حقيقة جريمة التجمع الخامس | فيديوجراف

دنيا عبد العزيز

دنيا عبد العزيز: المسرح من أهم الفنون.. وتكشف تفاصيل مشاركتها في المداح 7| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الحوار الواعي يؤمن خطى الأبناء

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك ياناسي

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: أزمة «شنجن» الجدية وانفجار العقد الأيديولوجي في أوروبا

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د.محمد عسكر يكتب: خطوط محمول باسمك دون علمك.. من يتحمل المسئولية؟

بروتوكول تعاون بين جامعة دمنهور ومياه البحيرة

تعاون بين جامعة دمنهور ومياه البحيرة لدعم التنمية المستدامة وخدمة المجتمع

المزيد