بعد تأييد أحقيته بالمستحقات.. لاعب مودرن سبورت يطالب اتحاد الكرة بإيقاف قيد النادي

تتواصل أزمة المستحقات المالية المتأخرة لأحد لاعبي نادي مودرن سبورت السابقين، وذلك بعد مرور أكثر من عامين على انتهاء تعاقده مع النادي، دون حصوله على كامل مستحقاته المالية.

وكان سعد سمير لاعب مودرن سبورت السابق ومدير الكرة بنادي سيراميكا كليوباترا قد لجأ إلى لجنة شؤون اللاعبين بالاتحاد المصري لكرة القدم للمطالبة بحقوقه المالية، حيث صدر قرار بأحقيته في الحصول على مستحقاته، قبل أن يتم تأييد القرار من جانب لجنة التظلمات، عقب التظلم المقدم من النادي.

ورغم صدور القرار وتأييده من لجنة التظلمات، أكد اللاعب أنه لم يحصل حتى الآن على مستحقاته المالية، الأمر الذي دفعه إلى اتخاذ خطوات جديدة من أجل تنفيذ القرار الصادر عن اللجان المختصة.

وفي هذا الإطار، تقدم اللاعب بطلب رسمي إلى الاتحاد المصري لكرة القدم للمطالبة بإيقاف قيد نادي مودرن سبورت، لحين تنفيذ القرار وسداد المبالغ المستحقة له، باعتبار أن جميع مراحل التظلم المتاحة قد تم استنفادها.

ويأتي هذا التحرك في إطار سعي اللاعب للحصول على حقوقه المالية، بعد صدور قرارات من الجهات المختصة داخل اتحاد الكرة تؤكد أحقيته في المستحقات محل النزاع.

ويعرب اللاعب عن ثقته في الاتحاد المصري لكرة القدم، مؤكدًا ثقته في قيامه بدوره واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تنفيذ القرار وتمكينه من الحصول على مستحقاته المالية كاملة.

وكانت أزمة مستحقات لاعبين سابقين مع مودرن سبورت قد شهدت تحركات وقرارات من جانب لجان الاتحاد المصري لكرة القدم خلال الفترة الماضية، من بينها قرار لجنة التظلمات في يوليو 2026 بتأييد إلزام النادي بسداد مستحقات مالية للاعبه السابق سعد سمير.